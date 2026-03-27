全說中？柯文哲判17年 命理師早預言「空亡17年」網炸鍋

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（記者羅沛德攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地方法院26日針對民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案及政治獻金相關爭議作出一審判決，最終裁定應執行有期徒刑17年，並褫奪公權6年，全案仍可上訴。判決結果出爐後，除了法律層面的討論外，也意外引發命理話題在網路上延燒。

根據判決內容，柯文哲在貪污部分遭判刑13年、褫奪公權6年；另涉公益侵占政治獻金，分別被判2年及3年6月；此外，挪用眾望基金會資金支付競選辦公室人事費用的背信案，則判刑2年，數罪併罰後合計17年徒刑。檢方指出，一審量刑不輕，考量柯文哲可能提起上訴，相關羈押條件仍具備。

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值得注意的是，隨著判決結果曝光，有網友翻出命理師周映君過去在節目中的分析。她曾提及柯文哲在66歲後運勢進入「空亡」階段，並直言影響期長達17年。由於柯文哲今年正好66歲，且此次判刑年限同為17年，時間點與數字上的巧合，引發不少討論。

相關片段在社群平台迅速傳播，有網友留言表示「數字也太剛好」、「連17年都能預測太扯了」，開業律師陳君瑋也在臉書發文表示：「我也要找周映君命理諮詢顧問中心算命」！

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