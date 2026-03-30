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娛樂 最新消息

【3/30～4/5星座錦囊】天秤滿月迎「業力清算週」！4星座財氣噴發、4星座敵友齊現

占星命理專家提醒，今起12星座將迎來「業力爆發週」，真相也許殘酷，但同時也是清理宿垢、找回財氣與真命貴人的良機！（圖／Gemini）占星命理專家提醒，今起12星座將迎來「業力爆發週」，真相也許殘酷，但同時也是清理宿垢、找回財氣與真命貴人的良機！（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週星象迎來兩大重點「天秤座滿月」與「冥王星三分相」，尤其是4/1前後三天，該注意的不是愚人節，而是12星座將迎來「業力爆發週」，真相清晰到讓人心驚！

占星專家「安德魯的賤聲房」示警，12星座這禮拜遇上權力結構大地震，就像地毯忽然被揭開，真相可能也許殘酷，但也是清理宿垢、找回財氣與真命貴人的良機。

♈ 牡羊座│管好那口無遮攔的噴火龍。

．工作：貴人確實在那，但你的嘴巴跑得比腦袋快。別再把「沒禮貌」包裝成「很直接」，再不收斂，貴人會直接變成送葬人。

．感情：單身牡羊別再用「沒感覺」當擋箭牌，你不是在選秀。這次滿月會讓你發現，你那些瀟灑轉身，其實只是逃避承諾。有對象的牡羊，你那套「我就這樣」這週會出事。別再把對方的包容當理所當然。贏了面子，輸的是感情。

．財運：看到「限時優惠」請原地石化。你家不缺那個看起來很酷、買回來變垃圾的廢物。

．健康：偏頭痛與眼壓高。少點憤怒，頭就少痛一點。

．幸運色／數：辣椒紅／9, 18, 27

．幸運場所：健身房（去打沙袋，千萬別打人）。

★♉ 金牛座│別當那顆長苔蘚的擋路石。

．工作：你自認是中流砥柱，同事覺得你是搬不動的頑石。這週面臨選邊站，請擦亮你的老花眼，別站錯隊。

．感情：單身宅到發霉，桃花不會破窗而入；有對象的別再為「晚餐吃什麼」冷戰三天，真的很幼稚。

．財運：錢都變成脂肪留在你身上，本週破財點就在你的嘴。

．健康：喉嚨緊繃。少碎碎念，給你的聲帶一點生路。

．幸運色／數：森林綠／5, 14, 23

．幸運場所：有大樹與土地香氣的公園（去接地氣）。

★♊ 雙子座│創意很多，但能用的只有零。

．工作：創意多到能開公司，但沒一個能落地。開會時別突然切換到「厭世模式」，虎頭蛇尾會毀了你的專業形象。

．感情：同時曖昧三個不叫桃花，叫「路人經過」。有對象的收起好奇心，亂翻手機只會翻出戰爭。

．財運：偏財運不錯，路邊抽個獎說不定能中一串衛生紙。

．健康：支氣管警報。別邊打字邊吞冷氣，小心肺都被你咳出來。

．幸運色／數：檸檬黃／3, 12, 21

．幸運場所：吵雜的露天咖啡座。

♋ 巨蟹座│收起你的林黛玉劇本。

．工作：玻璃心碎一地。主管糾正你是怕你出包害大家，不是討厭你。把眼淚收起來，專心上班！

．感情：別再懷念那個早就把你忘掉的前任；有對象的別演內心劇場，有話直說，別讓人猜。

．財運：為了安全感亂囤貨，家裡快沒路走了，冷靜點！

．健康：胃食道逆流。你把這週的壓力都吃進肚子裡了。

．幸運色／數：珍珠白／2, 11, 20

．幸運場所：讓你感到安心的自家廚房。

♌ 獅子座│你在明，小人在暗。

．工作：太愛出風頭會招來一堆暗箭。這週腰軟一點、嘴甜一點，想活命就先學會低調。

．感情：單身的別以為全世界都暗戀你；有對象的你不是皇帝，對方也不是奴才，撒個嬌不會死的。

．財運：特別注意交通工具，這禮拜它就是你的破財坑。

．健康：背部與心臟緊繃。想太多容易胸悶，記得深呼吸。

．幸運色／數：閃耀金／1, 10, 19

．幸運場所：燈火通明的百貨公司（看就好，別亂刷）。

♍ 處女座│實話實說不代表要「出口傷人」。

．工作：雖然你講的是事實，但表達方式太粗糙，會讓你變成辦公室過街老鼠。

．感情：單身的別太自戀，會嚇跑潛在對象；有對象的給對方說話的機會，自我意識太高會引發戰爭。

．財運：記帳記得很勤，但花的錢也沒變少。錢都花在保健食品上了。

．健康：腸道、免疫系統。你的神經質會讓腸子打結，小心莫名過敏。

．幸運色／數：泥土棕／4, 13, 22

．幸運場所：安靜的書局。

♎ 天秤座│滿月當家，請開始你的「大型掃除」。

．工作：滿月在你家，戲劇化事件爆棚。別再騙自己了，貴人小人集體現形，請立刻執行斷捨離。

．感情：單身桃花多但怪胎比例也高；有對象的別再裝沒事，問題浮現了就講開。

．財運：為了平衡心靈買名牌，結果口袋完全失去平衡。

．健康：多吃纖維。本週腸道阻塞的情形會讓你很困擾。

．幸運色／數：粉嫩紫／6, 15, 24

．幸運場所：充滿美感藝術氣息的展覽中心。

★♏ 天蠍座│看破別說破，除非你想同歸於盡。

．工作：洞察力爆表，誰在搞鬼你一清二楚。低調一點，太高調只會讓你自己成為眾矢之的。

．感情：單身的眼神太犀利會嚇跑凡人；有對象的請給予信任，別查勤查到天荒地老。

．財運：適合研究小眾投資，悶聲發大財。

．健康：生殖與排泄系統。容易發炎，千萬別憋尿！

．幸運色／數：深邃黑／8, 17, 26

．幸運場所：隱密性高的私人包廂。

★♐ 射手座│別開空頭支票，這週沒人會買單。

．工作：雜事多，適合外勤。按部就班慢慢來，不要急著衝刺，以免欲速則不達。

．感情：單身桃花通常活不過 24 小時，別太早投入；有對象的承諾做不到就別開口，別再說「我忘了」。

．財運：主動找上門的機會多，自媒體、教學類這週會大發利市。

．健康：不要熬夜！免疫力差到連你家的貓都在笑你。

．幸運色／數：皇家藍／7, 16, 25

．幸運場所：視野開闊的頂樓露台。

♑ 魔羯座│懂點甩鍋藝術，別死在桌前。

．工作：苦差事全找你。要學會適時甩鍋，不然你真的會「壯烈犧牲」在辦公桌前。

．感情：單身的別像在面試對象，幽默點；有對象的請當個「人」而非「機器人」，浪漫不能省。

．財運：守財奴模式啟動，存款是你這禮拜唯一的慰藉。

．健康：牙痛、關節。可能是壓力大到睡覺在磨牙。

．幸運色／數：炭灰色／10, 28, 30

．幸運場所：充滿老味道的古董店。

♒ 水瓶座│圓融一點，大砲發言請先鎖死。

．工作：敵友一起出現。別把喜惡寫在臉上，圓融才能自保。這週不適合當大砲。

．感情：單身的容易網戀；有對象的別老是活在自己的平行時空，伴侶在旁邊很寂寞。

．財運：容易把錢花在「爽一時」的垃圾快樂上。

．健康：注意粗心造成的刀傷或燙傷。

．幸運色／數：電光藍／11, 22, 33

．幸運場所：電影院。

♓ 雙魚座│別再幫渣男／渣女找藉口了。

．工作：直覺很準但魂不在位子上。主管叫你三次了，清醒點！別再開會放空。

．感情：單身的別信什麼「命中注定」，那通常是爛桃花；有對象的濾鏡太厚，別再幫對方找藉口。

．財運：遠離百貨公司，這週你容易被那些給你「情緒價值」的櫃員掏空錢包。

．健康：淋巴水腫是身體在排情緒的毒，注意皮膚搔癢。

．幸運色／數：湖水綠／9, 27, 36

．幸運場所：聽得到水聲的噴水池。

【4/1前後三天：冥王星三分相】

．星象結構：滿月落在天秤座與冥王星產生完美的三分相。

．真相浮現：冥王星代表「地府、深層祕密、權力結構」，天秤代表「關係、平衡、法律」。這個相位會像強力的吸塵器，把你過去為了維持表面和平（天秤）而塞進地毯下的髒東西（冥王星）全部吸出來。

．霧散了：那些原本模糊不清、讓你猶豫不決的事情，會在這幾天突然「清晰到讓你心驚」。你以為的貴人可能是小人，你以為的穩定可能是假象。

【4/1天秤座滿月：業力的結算點】

．滿月的課題：「自我」與「他人」的權力校正。滿月對沖太陽，這是一場「我要什麼」跟「你希望我做什麼」的終極對決。

．這是一場激進的透明任何不平等的契約、不對等的感情，都會在這場滿月的光照下顯得無所遁形。

． 也是一場「宿命的清算」。土星與冥王星的殘餘能量會讓這場滿月帶有一種「不可逆」的特質～該結束的，你留不住；該揭穿的，你擋不了。

【滿月適合做的事】

1. 切割與轉化：冥王星支持「置之死地而後生」。適合跟消耗你的關係徹底斷開。

2. 深度挖掘：適合處理法律事務、稅務、或是那些一直不敢觸碰的帳目問題。

3. 靈魂大掃除：把那些讓你感到窒息的社交假面具丟掉，冥王星討厭虛假。

☆民俗說法僅供參考☆

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（註：以上升星座為主，太陽星座為輔）

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