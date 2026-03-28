吳宗憲哽咽哭了！喊話周杰倫：這輩子只要求你幫我做一件事

吳宗憲今晚在TICC開唱。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王吳宗憲今晚在TICC開唱，他在演唱會回首自己的演藝之路，提到與昔日愛徒周杰倫的恩怨情仇，語出驚人講到哽咽，強調自己非常欣賞周杰倫 ，是真心地愛他。

當年周杰倫是吳宗憲公司的製作助理，吳宗憲談到：「當時沒有人看好，他不帥啊，才華是隱性的啊。」後來周杰倫爆紅，傳出吳宗憲把旗下的公司連同愛徒以台幣3億元賣出，導致兩人有了心結，前幾年周杰倫結婚沒有邀請吳宗憲，兩人不和的傳言又被提及。

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吳宗憲在今晚演唱會提到周杰倫。（記者王文麟攝）

吳宗憲坦言這些年時常有人問他：「跟杰倫之間到底有什麼恩怨情仇？」稍早他在台上直球回應：「我超愛杰倫，這輩子我只要求你（杰倫）幫我做一件事，而你做到了，杰倫超孝順。」吳宗憲更喊話：「我欣賞你（杰倫），我有這個榮耀跟你一起工作，我真心的愛你，沒有人，可以在媒體或什麼地方隨便去中傷，沒有一個人！」

此外，吳宗憲也提到大小S，以前常跟著他跑通告，「所以前一陣子不是有那個新聞說我罵她們或什麼，我是長輩，也是前輩，愛之深責之切，我都對她們好的不得了，怎麼可能去罵她們，去傷害她們？」否認為了女兒Sandy罵小S的新聞爆料。

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