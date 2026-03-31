走出「僵硬人症候群」陰霾！ 58歲席琳狄翁宣布9月重返舞台

席琳狄翁在今（31日）凌晨於IG發布啟動9月演唱會消息。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美聲天后席琳狄翁（Celine Dion），在經歷了與「僵硬人症候群」的長期奮戰後，昨（30日）開心度過58歲生日，並親口向全球歌迷宣佈正式復出計畫，同時曝光巴黎演唱會的形象海報，正式宣告全球巡演起跑。

席琳狄翁過巴黎演唱會海報。（翻攝自IG）

席琳狄翁因罹患「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome）暫別歌壇，她去年6月推出紀錄片《I Am: Celine Dion》公開病情，影片中可見她在病重時不僅整個人暴瘦，病況最糟時甚至無法自理。她前年在巴黎奧運開幕式上驚喜擔任嘉賓，視視為是復出計劃先行暖場並初試啼聲。

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席琳狄翁過巴黎演唱會海報。（翻攝自IG）

席琳狄翁在今（31日）凌晨於IG發布啟動演唱會消息，並表示復出是人生中最棒的禮物：「我已為此準備充足，我感覺很好，很強壯，很興奮，當然也有少許的緊張。」提到正努力進行自我健康管理，除了已經恢復唱歌，甚至還能跳一點舞。當然她也向歌迷保證，會注意自己的身體狀況，確保場次和場次之間會有充足休息，表演形式也可能因應健康狀況局部調整（例如坐著演唱等）。

席琳狄翁過巴黎演唱會海報。（翻攝自IG）

據公開的售票訊息可知，演唱會將在9月12日～10月14日於巴黎「拉德芳斯體育館」（Paris La Défense Arena）舉行，一共10場，每場約可容納4萬名觀眾，門票預計4月7日正式開賣。

席琳狄翁過58歲生日，開心宣告復出演唱會9月起跑。（翻攝自IG）

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