電豹女成員淚訴異鄉孤單 中職啦啦隊踢館對戰引爆舞台

〔記者林欣穎／台北報導〕由SUPER JUNIOR銀赫擔任MC的大型選秀節目《宇宙啦啦隊》，在韓流男團SUPER JUNIOR成員利特、神童驚喜擔任飛行評審的強力助攻下，節目熱度節節攀升，除了高水準的舞台競技，網友對銀赫幽默敏捷的主持功力也給予高度評價，紛紛熱烈留言：「銀赫鬥嘴真的好好笑」、「SJ合體果然是歡笑保證！」而隨著賽程推進，選手間隱約散發的火藥味更讓觀眾直呼過癮。

本週節目延續「傳奇偶像舞台」舞蹈挑戰，壓軸登場的是由前8強組成的「ACE組」女孩，聯手挑戰神曲《Black Suit》。由於這組「神仙陣容」實力旗鼓相當，讓評審團陷入集體選擇障礙，擔任飛行評審的利特面露難色直呼：「我一定要選嗎？我不能在旁邊看就好嗎？」慘遭銀赫吐槽：「還是你要回家？」引發全場大笑。面對難分軒輊的高強度對決，現場臨時加碼「突發加分賽」，由紀欣伶、妃妃、海莉展開最終MVP爭奪戰。

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網友對銀赫幽默的主持功力給予高度評價。（華視提供）

其中，現役電豹女南韓成員海莉表現亮眼，成為觀眾熱議焦點。外表光鮮的她在事後訪問也罕見吐露心聲，坦言在異鄉奮鬥的孤單。海莉表示，語言是團隊練習時的最大障礙，「我大多說英文和韓文，和隊友溝通上需要花很多時間，但我們的時間真的不夠」異國逐夢的艱辛讓不少粉絲感到心疼。

電豹女韓籍成員海莉（左一）罕見吐露心聲，坦言異鄉奮鬥的孤單。（華視提供）

經過激烈對決後，《Mr. Simple》組的靚靚名次驚人大躍進，一舉奪下本輪考核冠軍，成為本集最大贏家！她陽光且具極感染力的表情管理，讓網友直呼「果然是我PICK的女孩」，連評審利特也讚賞：「靚靚在Center位非常穩定、亮眼」，並寄予厚望期許她能更有野心地抓住機會，展現個人魅力。反觀《Sorry, Sorry》組因名次墊底，倒數最後六名均落在該組，身為隊長的電豹女成員魚肉忍不住自責落淚，她哽咽表示「我是不是可以再付出更多？」面對昔日戰友即將離去，女孩們集體淚崩，更不捨喊話：「我不希望她這麼快就離開」、「看到她這麼努力真的很想幫她！」數月培訓累積的革命情感，在離別時刻更顯真摯。下週《宇宙啦啦隊》將迎來職業級試煉！節目祭出「職業啦啦隊舞台對戰」，特別邀請樂天桃猿、味全龍、富邦悍將三大熱門球團啦啦隊現身應戰。

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