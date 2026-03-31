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娛樂 最新消息

王文洋爆爺孫戀追愛轟烈 曾為呂安妮斷開王永慶

王文洋與情牽22年「人生伴侶」呂安妮2017年分手。（資料照）王文洋與情牽22年「人生伴侶」呂安妮2017年分手。（資料照）

〔記者林南谷／綜合報導〕74歲宏仁集團總裁王文洋今（31）日爆出爺孫戀，與年僅20歲、仍在就讀大學女子現身台北市區逛街，傳聞2人已熱戀約半年，王文洋與情牽22年的「人生伴侶」呂安妮也再被翻出。

時間回到1995年，王文洋時任台大管理學院MBA兼任副教授，呂安妮就讀台大商學研究所碩士班，當年是王文洋指導學生，之後2人被媒體跟拍追蹤，進而發現呂安妮和王文洋關係甚密，婚外情才爆開，呂安妮因此無法就讀博士班，因而寫了一封萬言書給已故台塑創辦人王永慶，表達希望得到王永慶成全，但遭王永慶反對。

最後王文洋為了呂安妮離開台塑集團，創業成立「宏仁集團」，呂安妮則擔任宏仁集團特別助理，2人育有一子王銓勱，但在2017年分手。

事件爆發後，外界都同情王文洋元配陳靜文，陳靜文不幸再2007年6月因罹胃癌過世，享年60。2010年王文洋為長子王泉仁舉辦婚禮時，呂安妮雖到場但不能與家族成員同坐，更不能到王永慶和3位夫人同坐主桌。

2007年王文洋受訪時主動公開提及呂安妮，當時他表示不會娶呂安妮，也不打算再結婚。

相關新聞：74歲王文洋爆爺孫戀 交往半年小54歲女大生

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