批鄭麗文偷換概念 黃光芹驚：我爸怎麼變陸配？

國民黨主席鄭麗文28日與立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委王鴻薇等人，共同出席在台北市舉辦的「全球眷村子弟春季聯歡大會」。（記者方賓照攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨主席鄭麗文28日出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」時表示，站在今天的台灣，「我們不應該因為一個人的出身，因為一個人來自何方而來決定他是我們的敵人還是朋友」，更說不應盲目透過政治追殺，製造不必要的仇恨與撕裂，讓台灣政治偏離人性、泯滅倫常、無端廝殺、製造內亂，破壞台灣團結。

鄭麗文這席話讓資深媒體人、電視名嘴黃光芹今（30）日中午在臉書發文激動表示：「我爸怎麼變陸配了？！」作為中華民國國軍、打過國共內戰，黃光芹指她父親和鄭麗文父親只有一點不同，就是都非在1949年、而是在此2、3年之後來台，「鄭麗文的父親是經由金三角、我爸則是從越南富國島輾轉來台，是中華民國在中國時期的中華民國國民、中華民國國軍，怎麼在鄭麗文口中，變成像李貞秀一樣，從中華人民共和國嫁到台灣的陸配？」

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黃光芹進一步說，母親一樣是從中國大陸輾轉來台、在中華民國在中國時期、在四川省土生土長的中華民國國軍眷屬，「照鄭麗文說法，我爸則是陸配嫁陸配？這種偷換概念的說法，不僅打破中華民國法規對陸配的規範，而中國人嫁台灣人就是陸配的論述，儼然中華民國不存在，一併被打為從中華人民共和國而來、必須經在台住滿10年才得以申請歸化的新住民，而我則是陸配之子咯？若是陸配之子，我們怎麼住眷村？」

黃光芹難以置信說：「這是出自中華民國合法政黨國民黨黨主席之口。」她發文後，「卡神」楊蕙如隨即底下留言：「鄭麗文真的讓所有人都討厭。」

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