你有手機依戀症？ 苦苓輕鬆一下10問調查

許多人常會躺著滑手機。（照片提供／中醫師韓彥辰）

〔記者林南谷／台北報導〕你有手機依戀症嗎？今（30）日上午，作家苦苓要大家輕鬆一下，來做一個測驗，看看自己是不是有手機依戀症。

苦苓稍早在發文中，總共列出10個題目，如果回答一個「是」，就得1分，看看最後你會得幾分：

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1.你是否只要手機不在身邊，就會慌張失措，無法專心做任何事情？

2.你是否從早到晚都沒有辦法把手機關靜音、不震動也不閃光？

3.你是否會隨時隨地關心手機的電量、一有機會就先幫手機充電？

4.你是否只要在手機信號不穩定的地方，就會心煩意亂、無法放鬆？

5.你是否會漫無目的刷手機看短片或訊息，不知不覺一看就是幾個小時？

6.你是否看任何影片都須要用加倍速、看電影只看精華15分鐘版？

7.你是否對超過200字的Po文都懶得閱讀、了解訊息只看懶人包？

8.你是否會每隔一陣子就無意識的拿起手機看看是否有任何訊息?

9.你是否在跟人面對面的時候也會忍不住要拿自己的手機出來看？

10.你是否在工作之外使用自己手機的時間每天平均超過三個小時?

做完測驗後，苦苓說如果你的得分是3到5分，那你就是輕度依戀；如果是6到8分，就是中度依戀；如果在9分以上，那就完全是重度依戀，「換句話說，沒有手機你會死！」

苦苓建議手機重度依戀的人，最好隨身攜帶兩隻手機，而且是不同門號和帳號，以防社會性「猝死」。

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