《假面騎士》女星和服太美了！苦念4年法律畢業 地獄行程曝

井本彩花宣布正式從日本大學法學部畢業。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕22歲日本國民美少女井本彩花近日開心宣布，正式從日本大學法學部畢業，在IG曬出一系列和服美照，水藍色和服搭配灰色系，優雅又清新，讓不少網友暴動：「這是畢業典禮還是寫真集？」

井本彩花出道9年，演過日漫改編真人日劇《愛吃拉麵的小泉同學 第二代》、NHK大河劇《麒麟來了》，以及《假面騎士系列》50週年紀念作《假面騎士REVICE》女主角五十嵐櫻等，獲得不錯反響。

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鏡頭外的她，其實也是個法律系學生，而且不是「念好玩的」，是真的撐完4年順利畢業。

井本彩花和服美翻眾人。（翻攝自IG）

井本彩花親自揭露地獄級日常，包括拍攝結束後就直接趕去上課，上完課再回去拍戲，另外也和一般大學生一樣，考前加上報告，開啟「崩潰模式」，可說沒有一天是輕鬆的；她也忍不住笑說：「工作跟學業真的很難兼顧。」

畢業照公開後，網友紛紛稱讚「這也太仙了吧」、「根本畢業女神」、「才貌雙全直接封神」，也有人打趣說：「請問這是偶像劇劇照嗎？」直說她一邊喊累，一邊還能美成這樣。

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