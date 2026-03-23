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娛樂 最新消息

陳孟賢出手了！幫翁鈺鈞親挑「這款」內衣真實心聲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕《超級紅人榜》翁鈺鈞相隔兩年即將推出第二張專輯《偷偷藏入心》，3月21日舉辦新歌發表會，好友「全球巨星」陳孟賢因工作未能到場，特別錄製祝福影片力挺，並準備1比1財神爺人形立牌現身會場送上滿滿財氣，更加碼送出豹紋性感內衣象徵翁鈺鈞「正式登大人」，笑翻全場、話題瞬間引爆。

陳昭賢化身「財神賢」，並送上性感內衣祝福翁鈺鈞專輯火爆。（三立電視藝能中心提供）陳昭賢化身「財神賢」，並送上性感內衣祝福翁鈺鈞專輯火爆。（三立電視藝能中心提供）

聽歌會現場星光熠熠，包括于美人、許常德、荒山亮、師兄許志豪、流氓阿德、伍浩哲等音樂圈前輩到場力挺，歌王沈文程當天剛好在三立錄影，得知活動消息後主動表示要親自到場支持，並暖心表示：「看著她長大，鈺鈞真的純樸又努力！請大家跟我愛護她一樣愛護她。」讓翁鈺鈞當場驚喜不已，還頻頻確認：「你真的是沈文程本人嗎？」現場氣氛溫馨又熱烈。

沈文程現身為翁鈺鈞打氣。（三立電視藝能中心提供）沈文程現身為翁鈺鈞打氣。（三立電視藝能中心提供）

發表會上她一口氣演唱多首專輯歌曲，媲美專場演唱會規格，誠意十足；專輯同名主打《偷偷藏入心》，承載著翁鈺鈞近年最深層的情感。她坦言，這幾年歷經奶奶離世、粉絲來來去去，以及站在舞台上的心境轉變，「有很多想說的話，其實都說不出口」，而奶奶的離開，更成為她心中難以言說的重要轉折。

翁鈺鈞《偷偷藏入心》歌詞承載奶奶過世情感。（三立電視藝能中心提供）翁鈺鈞《偷偷藏入心》歌詞承載奶奶過世情感。（三立電視藝能中心提供）

她也坦言，這些看似日常的片段，其實都在無形中成為創作養分，「這些緣分對我來說真的很神奇。」因此不論在創作或詮釋上，都比過去更加投入，情感也更濃烈。此外，她的理想型也成為現場關注焦點。她笑說自己私下其實不愛說話、也常忘東忘西，因此希望另一半能願意分享生活中的大小事，「即使我不懂，也願意不厭其煩地說給我聽」，同時也能細心觀察她的需求；若在音樂上能聊得來，更是她心中最理想的狀態。

翁鈺鈞新歌發表會宛如專場演唱會。（三立電視藝能中心提供）翁鈺鈞新歌發表會宛如專場演唱會。（三立電視藝能中心提供）

翁鈺鈞舉辦新歌發表會。（三立電視藝能中心提供）翁鈺鈞舉辦新歌發表會。（三立電視藝能中心提供）

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