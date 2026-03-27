廖思惟澳洲產子！命理師解析孫芸芸當外婆心境

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣第一名媛孫芸芸的26歲愛女廖思惟在澳洲低調產子，孫芸芸第一時間飛往澳洲陪產，並暖心發聲支持女兒。命理師沈嶸透過通靈分析孫芸芸的內心世界，認為她雖有遺憾，但視外孫為「美好的祝福」。

廖思惟（上）低調產子，孫芸芸（下）飛往澳洲陪產。（翻攝自IG）

沈嶸通靈孫芸芸的腦波發現，雖然身為母親，內心對於女兒「非婚生子」可能造成的人生瑕疵難免感到不捨與遺憾，但面對既成事實，孫芸芸展現了極大的包容力。她將這場意外插曲視為上天賜予的禮物與命運的安排，不僅全力支持女兒的決定，有意將這名新成員視為家族接班人悉心撫養。

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身為微風集團千金，廖思惟未來有望繼承家產。沈嶸進一步分析其命格指出，並非所有豪門子弟都能坐穩財富，廖思惟具備罕見的「富三代」命格，這需要從祖輩到父輩持續累積正向能量，且自身帶有強大的「富貴頻率」才能達成。

沈嶸表示，廖思惟是典型的「白富美」代表，不必經歷「富一代」的白手起家或「富二代」的守成重擔，出生即享有榮華富貴，這正是其命格中自帶的優勢，讓她在優渥的環境中開啟人生新階段。

沈嶸帶領公益樂團前往長照中心義演。（沈嶸提供）

在解析豪門八卦之餘，沈嶸也持續實踐其「每月捐十萬，持續二十年」的公益承諾。本月她將10萬元善款捐贈予「創世社會福利基金會」，支持嘉義新院的籌建工作，目前累積捐款已達780萬元。

☆民俗說法僅供參考☆

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