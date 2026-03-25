嚴拒公開大S兒女！馬筱梅被求看小玥兒「秒嗆不可能」 原因曝光全網讚爆

Mandy嫁給汪小菲後，對繼子女視如己出。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲第二任妻子「Mandy」馬筱梅近日直播時，被網友要求看一眼「大S」徐熙媛的愛女小玥兒，她當機立斷嚴詞回絕「不可能讓你看！」甚至連背影或遠照都不願意曝光，這段畫面曝光後迅速引發討論。對此，Mandy在事後也親自說明原因，當中的關鍵因素更被網友們群起讚爆。

馬筱梅近日在直播互動時，一名網友留言詢問能否看看汪小菲與大S的女兒「小玥兒」以及兒子「箖箖」？當下聽到請求的她，隨即以十分堅決的態度回絕「不可能讓你看！」她同時也強調不光是正臉，就連背影或遠距離畫面都不會公開，不過對自己親生兒子「汪寶」則相對大方，甚至直言「想拍就拍，沒事！」兩種截然不同的態度立刻在網路掀起熱議。

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馬筱梅嚴正拒絕網友要看繼女小玥兒的請求。（翻攝自小紅書）

面對討論聲浪，馬筱梅進一步解釋，強調這是她與汪小菲以及婆婆張蘭共同達成的家庭共識，她認為小玥兒的生母是大S，本身就受到外界高度關注，過去僅是背影照流出就曾引發風波，甚至讓汪小菲捲入官司，身為繼母的她更必須格外避嫌，不希望被外界解讀為「消費孩子」，也希望保護11歲正值青春期的小玥兒隱私與心理感受。

馬筱梅對公開繼子女的畫面十分謹慎，身邊也不乏有親友曾透露，她與小玥兒、箖箖的私下互動其實相當親密，孩子們平時也會主動分享學校生活與心事。事實上，過去直播中若孩子們不小心入鏡，馬筱梅也會立刻遮擋鏡頭以避免畫面曝光，此次再次堅決拒絕公開小玥兒，也讓大批網友認為分寸拿捏得宜，紛紛給予力挺，並讚爆她是真心替孩子著想。

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