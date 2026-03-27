女兒爆生父羅生門？ 孫芸芸現身香港真實心情曝光

孫芸芸（左）現身香港與鍾鎮濤（右）夫婦相見歡。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕時尚名媛孫芸芸26歲長女「Trinity」廖思惟，近日驚爆未婚生子，消息一出震撼名媛圈。而最離奇的是，孩子生父身分成謎，甚至有人「跳出來認了」！

風波持續延燒之際，孫芸芸卻被直擊現身香港，與鍾鎮濤、范姜素貞夫婦開心聚會。三人當街擁抱、有說有笑，她全程笑容滿面，似乎完全沒被女兒風波影響，態度超淡定。

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一名男子自稱是廖思惟（右）肚裡孩子生父，並解釋兩人分手原因很複雜。（翻攝自豆瓣）

據傳，廖思惟留學期間與一名華人富二代交往，未婚懷孕後，男方無意結婚，兩人最終分手收場。孫芸芸則選擇力挺到底，不僅支持女兒生下孩子，還親自飛往澳洲陪產，護女心切。

日前一名男子突然在網路發文，自稱就是孩子生父，強調兩人感情並未破裂，甚至公開多張廖思惟孕期親密合照，引爆網友瘋傳。

網友瘋狂肉搜後，認為發文自稱是廖思惟孩子生父的男子疑似澳洲房地產銷售Jerry Li。（翻攝自微博）

更誇張的是，網友火速肉搜，發現該男子名叫Jerry Li，身分並非外界盛傳的紅二代，而只是房屋銷售員，瞬間引發「身分大翻車」討論。

目前相關貼文已悄悄刪除，但這名男子究竟是真是假？是否真的是孩子生父？整起事件越演越烈，「生父羅生門」也讓外界看得霧煞煞。

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