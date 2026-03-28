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486先生評少年得志 Makiyo首回應：我是幸福的人

Makiyo近日又成話題焦點。（翻攝自Makiyo臉書）Makiyo近日又成話題焦點。（翻攝自Makiyo臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶近日在臉書評論「Makiyo」川島茉樹代，透露以前訪過她，「她的價值觀跟我們一般正常人，落差真的非常大，她出道太早，年紀輕輕就一炮而紅，就是典型的少年得志。」對此，Makiyo今（28）日中午發文首回應。

發文一開頭，Makiyo表示真的很感謝486先生的關心，坦言之前上他節目，工作人員都超級親切也很歡迎她，那份溫暖一直記在心裡，對於486先生說的「殘酷」，Makiyo認為是前輩對她心疼，「能被這樣溫柔對待，這就是一種幸福，一點都不殘酷。」

Makiyo認為她和486先生的價值觀真的有一點不一樣，「你的價值觀是比較保守信的安全性的價值觀，當然這一種基本的價值觀是一定要有的，但對我來說的價值觀是不管怎麼樣的環境辛苦成功失敗挫折，都當作是一個磨練跟一個經驗，然後不要再犯同樣的錯，要活在當下，珍惜現在過去的事情、學習過去的失敗、學習感謝，有這些過去的所有的一切才知道現在幸福快樂活在當下的珍惜。」

486先生評少年得志 Makiyo首回應：我是幸福的人團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

此外，Makiyo也表示自己對金錢沒有一絲絲的煩惱壓力，直言這對一般的人來說應該很難理解，她說：「你很有錢但是你不快樂，或者是你沒有錢你不開心，你很辛苦痛苦可能一般人來說這個才叫殘酷。」

Makiyo強調，自己覺得不管有幾千萬，幾億、幾百億，但是過得不開心，生活煩惱憂鬱害怕恐懼沒安全感，那就真的很辛苦，「我現在活在當下珍惜，幸福的正能量的幫助我，這個是用金錢都買不到。」

現在的Makiyo也在學習怎麼樣當媽媽，怎麼樣學習醫療方面幫助更多人，還有吃健康的自然農業，還有開始在學習怎麼樣簡單的快樂下廚，給單親媽媽們省時間，給孩子吃最好吃的料理，希望可以幫助更多更多的爸爸媽媽們，「然後多的時間，就是給自己的禮物自由的時間」，現在的Makiyo，自認是幸福的人。

相關新聞：Makiyo再爆負評 486先生：典型少年得志

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