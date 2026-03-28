自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Makiyo再爆負評 486先生：典型少年得志

上個月初大S紀念碑揭幕，蔡康永（右起）、具俊曄、賈永婕、范曉萱、小S、許雅鈞、范瑋琪、陳建州在雕像前合照，獨缺Makiyo。（記者潘少棠攝）上個月初大S紀念碑揭幕，蔡康永（右起）、具俊曄、賈永婕、范曉萱、小S、許雅鈞、范瑋琪、陳建州在雕像前合照，獨缺Makiyo。（記者潘少棠攝）

〔記者林南谷／台北報導〕已故「大S」徐熙媛去年2月2日在日本驟逝，雕像落成紀念儀式在上個月初舉行，「七仙女」成員小S、范曉萱、吳佩慈、阿雅、范瑋琪都出席，卻獨缺「Makiyo」川島茉樹代，引發外界猜疑背後原因。

據了解，Makiyo未受邀大S雕像落成紀念儀式，傳她積欠3萬6千元房租遭房東提告強制退租，僅受邀拍攝紀念儀式播放影片，且被告知這是家人私下活動，沒邀她參加。

Makiyo話題不斷。（資料照，記者林欣穎攝）Makiyo話題不斷。（資料照，記者林欣穎攝）

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶分析雖然一般人眼裡看來這事情是八卦，他則認為這是非常殘酷人生，透露以前訪過Makiyo，「她的價值觀跟我們一般正常人，落差真的非常大，她出道太早，年紀輕輕就一炮而紅，就是典型的少年得志。」

486先生分析，當一個人還沒建立正確勞動價值觀，就發現錢財唾手可得，就會產生幻覺，覺得生活就是該每天享樂，「因為錢來得太容易，Makiyo價值觀跟行為開始變得偏差，不再思考儲蓄、不再思考轉型，後來發生打人事件，是傲慢累積到頂點爆發。」

486先生臉書全文

前陣子演藝圈有個新聞，徐熙媛的雕像落成，以前號稱感情深厚的「七姊妹」成員到場祝賀。但有人發現，裡面漏掉了 Makiyo。
更現實的是，據說他們姊妹淘之間還用「家屬聚會」這種話來搪塞她。
隨後又傳出 Makiyo 因為付不出房租，被房東發存證信函要求搬走，人情冷暖令人感嘆。
雖然一般人眼裡看的是八卦，但我看來，這是個非常殘酷的人生。
我以前訪問過這個女生，感觸非常深。她的價值觀跟我們一般正常人，落差真的非常大。 她出道太早，年紀輕輕就一炮而紅，這就是典型的「少年得志」。當一個孩子還沒建立正確的勞動價值觀，就發現錢財唾手可得，就會產生幻覺，覺得生活就是該每天享樂。
因為錢來得太容易，她價值觀跟行為開始變得偏差，不再思考儲蓄、不再思考轉型。後來發生的打人事件，只是這份傲慢累積到頂點的爆發。
到現在，她連最基本的房租都付不出來，她說是因為手機搞丟了才漏繳，但這裡由大家一聽就知道她是真的因為手頭太緊真的付不出。
在社會現實的眼裡，當你沒有經濟能力，又滿身負能量，連最好的朋友都會想跟你保持距離，因為誰都不想被捲入這種無底洞般的混亂人生，大家看到你也就像是瘟神，像是看到鬼，閃都來不急了誰會去靠近。
人生沒有捷徑，只有按部就班。我常說，人生一定要腳踏實地、按部就班。但總會有些人想著要一夕成名、一步登天，想要賺快錢。
可是，你不知道的事情是，如果你沒有實力與經驗智慧來支撐，那些錢財與名聲就像沙灘上的堡壘，浪一來就全GG。
建立正確的價值觀是每一分錢都要知道是怎麼辛苦賺來的，你才會珍惜，才會知道存糧過冬儲蓄跟保險與理財的重要性。
不要眼高手低。 很多人看不起小錢、看不起基層工作，但正是這些日常的累積，才是一個人在遇到大風大浪時，最堅定的磐石。
自律與責任也是很重要，一個成熟的人，必須對自己的生活負起百分之百的責任。如果連房租、生活這種最基本的事情都搞得一團糟，那就真的完了。
你今天的困難，是你長年累積的選擇，把你推到這裡。 一個不願意按部就班、只追求虛榮享樂的人，當光環散去、現實反撲時，身邊留下的只會是冰冷與朋友的疏離。人生沒有白吃的午餐，唯有腳踏實地賺來的每一分錢，以及在平凡日常中建立的自律，才是你落難時唯一的尊嚴。
你說我說的是不是這樣？
所以當我們現在一步一腳印的在努力在工作，你絕對不要看輕自己。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中