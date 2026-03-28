Makiyo再爆負評 486先生：典型少年得志

上個月初大S紀念碑揭幕，蔡康永（右起）、具俊曄、賈永婕、范曉萱、小S、許雅鈞、范瑋琪、陳建州在雕像前合照，獨缺Makiyo。（記者潘少棠攝）

〔記者林南谷／台北報導〕已故「大S」徐熙媛去年2月2日在日本驟逝，雕像落成紀念儀式在上個月初舉行，「七仙女」成員小S、范曉萱、吳佩慈、阿雅、范瑋琪都出席，卻獨缺「Makiyo」川島茉樹代，引發外界猜疑背後原因。

據了解，Makiyo未受邀大S雕像落成紀念儀式，傳她積欠3萬6千元房租遭房東提告強制退租，僅受邀拍攝紀念儀式播放影片，且被告知這是家人私下活動，沒邀她參加。

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Makiyo話題不斷。（資料照，記者林欣穎攝）

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶分析雖然一般人眼裡看來這事情是八卦，他則認為這是非常殘酷人生，透露以前訪過Makiyo，「她的價值觀跟我們一般正常人，落差真的非常大，她出道太早，年紀輕輕就一炮而紅，就是典型的少年得志。」

486先生分析，當一個人還沒建立正確勞動價值觀，就發現錢財唾手可得，就會產生幻覺，覺得生活就是該每天享樂，「因為錢來得太容易，Makiyo價值觀跟行為開始變得偏差，不再思考儲蓄、不再思考轉型，後來發生打人事件，是傲慢累積到頂點爆發。」

486先生臉書全文

前陣子演藝圈有個新聞，徐熙媛的雕像落成，以前號稱感情深厚的「七姊妹」成員到場祝賀。但有人發現，裡面漏掉了 Makiyo。

更現實的是，據說他們姊妹淘之間還用「家屬聚會」這種話來搪塞她。

隨後又傳出 Makiyo 因為付不出房租，被房東發存證信函要求搬走，人情冷暖令人感嘆。

雖然一般人眼裡看的是八卦，但我看來，這是個非常殘酷的人生。

我以前訪問過這個女生，感觸非常深。她的價值觀跟我們一般正常人，落差真的非常大。 她出道太早，年紀輕輕就一炮而紅，這就是典型的「少年得志」。當一個孩子還沒建立正確的勞動價值觀，就發現錢財唾手可得，就會產生幻覺，覺得生活就是該每天享樂。

因為錢來得太容易，她價值觀跟行為開始變得偏差，不再思考儲蓄、不再思考轉型。後來發生的打人事件，只是這份傲慢累積到頂點的爆發。

到現在，她連最基本的房租都付不出來，她說是因為手機搞丟了才漏繳，但這裡由大家一聽就知道她是真的因為手頭太緊真的付不出。

在社會現實的眼裡，當你沒有經濟能力，又滿身負能量，連最好的朋友都會想跟你保持距離，因為誰都不想被捲入這種無底洞般的混亂人生，大家看到你也就像是瘟神，像是看到鬼，閃都來不急了誰會去靠近。

人生沒有捷徑，只有按部就班。我常說，人生一定要腳踏實地、按部就班。但總會有些人想著要一夕成名、一步登天，想要賺快錢。

可是，你不知道的事情是，如果你沒有實力與經驗智慧來支撐，那些錢財與名聲就像沙灘上的堡壘，浪一來就全GG。

建立正確的價值觀是每一分錢都要知道是怎麼辛苦賺來的，你才會珍惜，才會知道存糧過冬儲蓄跟保險與理財的重要性。

不要眼高手低。 很多人看不起小錢、看不起基層工作，但正是這些日常的累積，才是一個人在遇到大風大浪時，最堅定的磐石。

自律與責任也是很重要，一個成熟的人，必須對自己的生活負起百分之百的責任。如果連房租、生活這種最基本的事情都搞得一團糟，那就真的完了。

你今天的困難，是你長年累積的選擇，把你推到這裡。 一個不願意按部就班、只追求虛榮享樂的人，當光環散去、現實反撲時，身邊留下的只會是冰冷與朋友的疏離。人生沒有白吃的午餐，唯有腳踏實地賺來的每一分錢，以及在平凡日常中建立的自律，才是你落難時唯一的尊嚴。

你說我說的是不是這樣？

所以當我們現在一步一腳印的在努力在工作，你絕對不要看輕自己。

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