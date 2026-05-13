（專題）楊洋接棒新一代展昭！盤點「歷代4大帥展昭」 網一面倒：他才是天花板

楊洋在《雨霖鈴》穿上紅衣，是新一代的展昭。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／專題報導〕中國男神楊洋主演的新戲《雨霖鈴》今起將在Disney+ 播出，他在劇中飾演「展昭」，劇照一出，網友已經先幫他封號「大宋最帥公務員」。只是「展昭」這角色從1993年至今，一直都是古裝男神認證，並非耍劍就能上工，這位「御前四品帶刀護衛」不知道換過幾張臉，但神奇的是每一代都帥到讓觀眾心甘情願熬夜追劇。從華視八點檔一路紅到串流平台，「展昭宇宙」最大的共同點從來不是查案，而是：「這顏值到底怎麼選出來的？」

焦恩俊把展昭演出少年俠客感。（翻攝自微博）

1993年，何家勁穿上紅袍一出場，《包青天》直接多了一位少女收視保證。原本只是拿來救檔的單元劇，結果一播停不下來，硬生生拍到236集。何家勁版展昭最厲害的地方，是帥得很正派，眉宇間自帶「我願意為大宋加班到天亮」的忠臣氣場，文能陪包公斷案，武能飛身救人，紅袍一甩直接封神。後來很多人演展昭，但觀眾心裡永遠有一句：「還是何家勁那味最對。」也成了眾人心中的展昭天花板。

請繼續往下閱讀...

劉德華版本的展昭走搞笑路線。（翻攝自微博）

接著1994年，焦恩俊接棒《七俠五義》，簡直像是接下娛樂圈最燙山芋。畢竟前一位已經帥成國民初戀，壓力大到不行，當年外界狂盯：「他能打嗎？夠帥嗎？撐得起紅袍嗎？」結果焦恩俊一登場，大家瞬間閉嘴。模特兒出身的他把展昭演出另一種「少年俠客感」，少了何家勁的沉穩，多了點玉面書生的瀟灑，還順便替「古裝美男」這四個字重新定義。

楊洋在《雨霖鈴》舞劍戲份飄逸颯爽，貼身肉搏場面毫不含糊。（Disney+提供）

2003年輪到劉德華出手，《老鼠愛上貓》直接把展昭變成賀歲片男主角。別人家的展昭忙著辦案，他演的展昭比較像「朝廷高壓社畜」，每天一臉「我想離職回江湖」。偏偏劉德華連演憂鬱都帥，還帥得有點痞、有點壞，讓這位御貓突然多了幾分戀愛喜劇男主角氣質。這版或許不是最正統，但絕對是最有「天王濾鏡」的一版。

何家勁有最帥展昭之稱。（翻攝微博）

而現在，輪到楊洋接下新一代展昭，楊洋的古裝臉本來就像專門為武俠劇而生，再加上這次劇組不走五毛特效路線，改打「拳拳到肉」真功夫，楊洋還提前苦練劍術、親自上陣拍打戲，拍到受傷還繼續撐，讓大家開始期待：這次的展昭，可能不只帥，還真的很能打。

30年過去，展昭從紅袍演到黑衣，從電視機裡的八點檔一路走進串流時代，但有件事始終沒變，這角色根本是古裝圈的顏值照妖鏡。能演展昭的人，不一定能成男神；但能被觀眾認證是「好展昭」的人，幾乎都會直接帥進一整個世代的青春回憶裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法