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娛樂 最新消息

許瑋甯當老闆簽下3女神 「最強火女軍團」合體氣勢超炸

許瑋甯（右二）領軍旗下李沐（左起）、楊靚、湯詠絮拍攝形象照。（時間軸製作所提供）許瑋甯（右二）領軍旗下李沐（左起）、楊靚、湯詠絮拍攝形象照。（時間軸製作所提供）〔記者李紹綾／台北報導〕許瑋甯去年解鎖新身分，成立「時間軸製作所」新公司，跨足藝人經紀和影視製作，今（27日）宣布旗下演員陣容，集結台北電影獎影后陽靚，金鐘女配角李沐、以及金馬入圍新演員的湯詠絮，含金量超狂。四大女神日前首度合體拍形象照，全黑造型氣勢爆棚，巧合的是，四人都是火象星座，堪稱最強實力派「火女軍團」。許瑋甯開心表示：「希望我們成為彼此的好隊友，一起往前走下去，沒有對手，只有夥伴！」

李沐（左起）、陽靚、許瑋甯、湯詠絮合體拍攝形象照。（時間軸製作所提供）李沐（左起）、陽靚、許瑋甯、湯詠絮合體拍攝形象照。（時間軸製作所提供）

許瑋甯升格公司老闆，事業邁向新的里程碑，她透露公司取名「時間軸」，是因為自己很實在經歷人生每個當下，但身為演員，又會隨角色的時間去選擇決定，「時間讓一切充滿變化和可能性，過去、現在和未來交錯影響，都是獨一無二的存在」。

「時間軸製作所」演員陣容今也正式曝光，由許瑋甯領軍陽靚、李沐、湯詠絮全是實力派，四人光累計入圍金鐘、金馬、北影的次數就高達20次，總共集結7座獎，可說是演技戰力爆表。

陽靚近期常扮演職人角色，結合社會議題發聲，家入新東家，感性表示「會好好享受每一刻」。（時間軸製作所提供）陽靚近期常扮演職人角色，結合社會議題發聲，家入新東家，感性表示「會好好享受每一刻」。（時間軸製作所提供）

許瑋甯這次親挑三位新隊友，她與陽靚認識11年，《當男人戀愛時》再度合作，讚陽靚默默努力，是將角色放至最大的演員；和李沐則因《誰是被害者》結緣，看她從害羞小女孩一路成長，誇她「心的核心很穩定」；年紀最小的「忙內」湯詠絮初登大銀幕就以《莎莉》入圍金馬及北影，許瑋甯表示：「這些女生們的力量都是從內在挖掘出來，也是她們身為好演員的亮點跟優點。」

李沐加入「時間軸製作所」，興奮期許自己活在當下。（時間軸製作所提供）李沐加入「時間軸製作所」，興奮期許自己活在當下。（時間軸製作所提供）

日前四姝首度合體拍形象照，全黑造型氣勢滿滿，許瑋甯從妝髮到風格定調全程把關，更親自擔任創意與「動作」指導，她表示雖然大家認識的時間不一，卻意外有緣分，更巧合的是，她們全員都是「火女」，李沐是射手座，其餘皆為八月出生的獅子座，「火象family」一拍即合默契滿分。

目前許瑋甯正忙於拍攝新片《至少還有月光》，衝刺演員事業之餘，也得照顧公司團隊，從演員到經紀公司老闆，她坦言轉變極大，過去只要顧好自己，現在則肩負著帶領夥伴一起邁進的目標，笑說忙到「腦子會沒有空檔」，她表示：「一直想著能為她們多做些什麼，希望讓每個人都能遇到自己想要的角色，心無旁騖好好工作。」她形容「每天都是全新挑戰」，相信一天會比一天好。

湯詠絮初登大銀幕演技就獲入圍肯定，將持續在不同作品中展現多元演員樣貌。（時間軸製作所提供）湯詠絮初登大銀幕演技就獲入圍肯定，將持續在不同作品中展現多元演員樣貌。（時間軸製作所提供）

談到加入新東家，李沐興奮期許自己「活在當下」，她今年除了電影《黑潮》、影集《微醺大飯店1980s》將上映，還有兩部劇集準備開拍；陽靚近期常扮演職人，結合社會議題發聲，感性說：「我會好好享受每一刻。」湯詠絮則害羞表示：「謝謝老闆相信我，持續和各位姐姐們多學習，一起成長。」許瑋甯勉勵大家都能不設限，「希望我們成為彼此並行未來的支柱。沒有對錯，只有溝通；沒有對手，只有夥伴」。

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