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張捷深情告白夏如芝！結婚6周年「謝謝妳把青春給了我」 有孩子後更懂生活重量

〔記者邱奕欽／台北報導〕張捷與夏如芝結婚後育有1名寶貝女兒，一家3口生活甜蜜，適逢結婚6周年紀念日，他近日公開深情告白，感謝妻子將青春與時間都給了家庭，也透露自己近年轉行當房仲，工作雖忙碌仍不忘準備驚喜慶祝，溫馨內容曝光後也感動許多網友。

張捷2020年與夏如芝婚後育有女兒「芝麻」，夫妻倆24日迎來結婚6周年紀念日，張捷在IG回顧婚後生活，坦言從原本只有2個人的世界，到現在多了孩子與家庭責任，「結婚6年了，從原本只有兩個人，到現在有了孩子、有了生活的重量！」他也提到，自己目前投入房仲工作，臨時狀況多、時間常被打亂，因此特別感謝妻子一直體諒並把家裡照顧得很好。

張捷與夏如芝結婚後育有1名寶貝女兒，一家3口生活甜蜜。（翻攝自臉書）張捷與夏如芝結婚後育有1名寶貝女兒，一家3口生活甜蜜。（翻攝自臉書）

張捷感謝夏如芝長時間照顧家庭與女兒，直言看到妻子陪伴孩子成長總會感到很感動，轉行當房仲的生活雖然忙碌，但他仍悄悄為結婚紀念日準備驚喜提前訂好餐廳，當天早上夏如芝提醒：「老公，今天是我們的結婚紀念日耶！」他則故作鎮定回應晚上已有安排，在看到愛妻當下的反應後，更得意笑說「就知道有中！」

最後，張捷再度向夏如芝深情告白，表示夫妻倆這6年雖然變得更忙、更累，但也更習慣彼此一直在身邊，「謝謝妳把青春給了我，陪我一起變成爸爸，也讓這個家一直很有溫度！」他更甜喊「6周年快樂，未來每一年我都還想牽著妳走下去！」許多網友也紛紛獻上祝福，互動充滿暖意、溫馨。

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