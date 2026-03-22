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賈永婕道歉了！驚爆留英作業竟畫「李登輝是惡魔」

賈永婕揭深藍家世，驚爆曾視李登輝為「惡魔」。（翻攝自IG）賈永婕揭深藍家世，驚爆曾視李登輝為「惡魔」。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕賈永婕向來形象正面、熱衷公益，今年適逢總統直選30週年，她今（22）突發出道歉文，自稱「資深民主富二代」，揭露自己出生於深藍家庭，從小對已故前總統李登輝有深重偏見，甚至在留英期間製作海報痛罵對方是「惡魔」，如今回首感嘆：「偏見，可以讓一個人如此理直氣壯地無知。」

賈永婕透露，自己從小被教導要討厭民進黨與李登輝，父親甚至講過不下50次的一段「鄉野傳說」，稱當年蔣經國因鄉音太重，將「你等會兒」講成「李登輝」，才導致後來的接班。她22歲在英國求學時，正值1996年台海飛彈危機，身為大傳系學生的她，竟在作業海報上赫然寫下「李登輝是惡魔」，並向外國師生宣稱這位總統會讓台灣陷入戰爭，極端立場連現在的自己看了都覺震撼。

賈永婕和王兆杰曖昧期險因政治立場不同斬桃花。（翻攝自IG）賈永婕和王兆杰曖昧期險因政治立場不同斬桃花。（翻攝自IG）

這份政黨偏見還差點影響她的婚姻，賈永婕2002年與老公王兆杰曖昧時，聽到對方是康乃爾大學碩士，第一反應竟是：「這不是李登輝念的學校嗎？怎麼有人要去念？」甚至在得知公公最崇拜李登輝時，感到「晴天霹靂」，婚前還特別叮嚀自家父親：「你們千萬不要聊政治。」

賈永婕自嘲民主富二代覺醒了。（翻攝自IG）賈永婕自嘲民主富二代覺醒了。（翻攝自IG）

然而婚後的閱歷與社會觀察，讓賈永婕的認知徹底翻轉。她感性表示，以前覺得民主理所當然，是因為前輩用巨大的智慧讓社會在不知不覺中穩定轉型。她從當年的「深藍少女」轉變為珍惜民主價值的「覺醒富二代」，並在文中致謝：「謝謝李登輝總統，台灣的偉人！」最後，賈永婕也不忘對已故的父親喊話，調皮表示如果父親還在，現在很有自信能憑「三寸不爛之舌」說服他。

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