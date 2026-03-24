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娛樂 日韓

中山美穗官網宣布關閉 影迷崩潰：像又失去她一次

憑藉電影《情書》紅遍亞洲、被影迷封為「初戀女神」的中山美穗。（翻攝自X）憑藉電影《情書》紅遍亞洲、被影迷封為「初戀女神」的中山美穗。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕憑藉電影《情書》紅遍亞洲、被影迷封為「初戀女神」的日本影后中山美穗，於2024年12月6日在自宅浴室猝逝，享年54歲，當時消息震驚演藝圈與無數影迷。事後所屬事務所也對外說明，檢視結果確認無他殺疑慮，死因為入浴中所發生不幸事故。事隔2年，現在官方網站宣告將永久關閉。

中山美穗的電影《情書》是許多人心中的經典神作。（翻攝自X）中山美穗的電影《情書》是許多人心中的經典神作。（翻攝自X）

中山美穗生前最後一篇貼文寫著：「地獄走一遭，回來後發現，那其實很美好。」成了永遠的謎。

中山美穗官方網站發出公告，宣布網站「nakayamamiho.com 」將於2026年3月31日正式停止運作並且永久關閉，文中感謝大家多年支持，也提醒粉絲把握最後時間保存需要的資料。

中山美穗的官方網站宣布將於2026年3月31日正式停止運作並且永久關閉。（翻攝自X）中山美穗的官方網站宣布將於2026年3月31日正式停止運作並且永久關閉。（翻攝自X）

影迷得知網站即將永久關閉的消息，感覺「如同又被告別一次」，那些上官網看行程、作品資訊、照片、訊息的習慣，也如熄燈般，永遠走進黑暗。有粉絲坦言：「最後固定的精神寄託，也沒有了」。雖然知道官網早晚有一天會關閉，但現在真正要按下句點，心裡還是很痛，感覺中山美穗真的不在了。

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