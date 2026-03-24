下一個全球巨星在哪》HYBE房時赫啟動印度海選 PK李秀滿挾A2O重返賽道

右為BTS大老闆HYBE娛樂掌門人房時赫；左為一手打造東方神起、少女時代、Super Junior的推手，後被迫離開SM娛樂的李秀滿。（博彭社、翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BTS防彈少年團光化門開唱才剛圓滿落幕，大老闆HYBE房時赫，已經在構思下一組世界男團的培育計劃了！

今（24日）韓國流行樂壇兩股「新舊勢力」正面交鋒，一個是捧紅BTS、NEW JEANS的HYBE老闆房時赫，宣布正式啟動其大規模的印度選秀計畫，另一勢力則是昔日「K-Pop 教父」李秀滿，和SM的禁業條款期滿，終於可以帶著新公司 A2O Entertainment 重返賽道。

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HYBE 娛樂於今日正式宣布，將在印度主要城市，如孟買、德里、班加羅爾地展開大規模海選，這也繼美國與日本計畫後，HYBE 最具野心的培育新人大動作。

不同於以往招募外籍成員加入韓團，HYBE India 旨在利用K-Pop完整的培訓系統（T&D），發掘並打造純粹的印度本土化團體。據市場調查數字顯示。印度市場對 K-pop 的音源播放量，在過去幾年成長率超過 300%，房時赫認為，印度擁有全球龐大的青年人口與急速成長的串流市場，這將是 K-Pop 模組外銷的重要里程碑。獲選者將與首爾總部的培訓系統聯動，對HYBE而言，這不只是尋找或培育歌手，目的更是要打造一個能統治南亞市場的「超級 IP」。

至於昔日「K-Pop 教父」李秀滿在與SM的競業禁止令於本月正式失效後，今也大動作投下震撼彈，宣布他在海外（中國）創立的A2O Entertainment將重返南韓主場，並啟動名為「A2O Zalpha Audition」 的公開選秀計劃。

目前李秀滿新公司旗下，除了有已經在中國發展的女團A2O MAY之外，A2O宣佈將於2026 年上半年推出多國籍男團 A2O SOUL，並延攬傳奇製作人劉英振回歸操刀。新男團A2O SOUL的選拔將不限國籍與性別，每週定期舉行甄選，展現極高的彈性與野心。

隨著新舊代K-Pop操盤手的正面交鋒，與兩大選秀活動的正式開跑，2026年下半年，可以預計將湧現大量具備國際背景的新人團體，K-Pop是否仍能在全球流行樂壇叱吒風雲，次世代「全球偶像」定義權，誰說了算，引發業界關注！

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