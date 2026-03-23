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娛樂 電視

抓包納豆偷溜去喝酒！依依火大飆罵帶頭男星：演藝圈毒瘤

〔記者林欣穎／台北報導〕依依、寇乃馨、張立東近期錄製中天《綜藝OK啦》擔任來賓，分享感情事，依依提到以前納豆跟張立東常出外景，還會跑去喝酒，曾大罵過納豆跟張立東是演藝圈的「毒瘤、人渣」。

依依曾在視訊中火大飆罵納豆跟張立東。（中天電視提供）依依曾在視訊中火大飆罵納豆跟張立東。（中天電視提供）

依依則說自己的脾氣其實很火爆，以前納豆跟張立東常出外景結束後，納豆會在房間跟依依視訊時，「他都會說『錄外景好累，等下要睡覺了』，可是掛電話之後就會跑去喝酒，我就覺得張立東是一個不好的朋友，都會帶納豆去喝酒。」

依依抓包了幾次後終於爆發：「有一次視訊，我就一直罵納豆說『你跟張立東就是演藝圈的毒瘤、人渣』，納豆就說『張立東在旁邊』，我趕快掛電話，超尷尬。」

張立東被控過去常帶納豆偷溜喝酒。（中天電視提供）張立東被控過去常帶納豆偷溜喝酒。（中天電視提供）

而她也笑說吃過幾次虧後，才懂得有些時候要以柔克剛：「我有被男生丟包在仰德大道自己走下來過，還有我開車都不讓，有一次被一個很兇的大哥逼車逼到旁邊去，他一直敲，我死不開車門，後來我就搖下車窗說『對不起，我不太會開車』，就算在車上講了很多髒話，但我就會知道要示弱。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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