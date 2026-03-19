「台版三上悠亞」濕身辣秀屁股蛋！「凶猛上圍」美照連發網暴動

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑藉甜美臉蛋與D罩杯的魔鬼身材闖盪演藝圈的林莎，近日為了《食尚玩家》赴泰國出外景，因在個人社群PO出一組白色泳裝照及潛水動態而被港媒冠上「台版三上悠亞」封號。她今天（19日）稍早再度在社群分享另一款「三點式泳裝」辣照，渾圓緊緻的臀部曲線，再加上險掙脫泳裝的凶猛UU，短短1小時便吸引2萬名粉絲按讚送愛心。

去年憑藉《不在我的世界當勇者》」入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎的她，被網友封為「國民初戀情人」，雖曾與藝人小鐘在綜藝節目上被組「鐘莎CP」，但事實上她對戀情一向十分保密！她在Instagram 擁有超過110萬粉絲，今日辣照一PO出，立刻有粉絲驚豔狂讚：「這根本是寫真照級別吧！」

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林莎在Instagram 擁有超過110萬粉絲。（翻攝自IG）

照片中，林莎挑戰一套極具設計感的咖啡色三點式泳裝，第一張照片便展現強大殺傷力，若隱若現的剪裁讓其「兇猛上圍」呼之欲出。

而除了正面的火辣衝擊，林莎也不展現「背影殺手」的爆擊實力，大方秀出「渾圓屁股蛋」，搭配飯店泳池的波光瀲灩，畫面美不勝收。讓網友忍不住狂問：「這集哪時候播？」、「看到林莎直接戀愛」、「這身材根本人間極品」。

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