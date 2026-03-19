自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「台版三上悠亞」濕身辣秀屁股蛋！「凶猛上圍」美照連發網暴動

「台版三上悠亞」濕身辣秀屁股蛋！「凶猛上圍」美照連發網暴動

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑藉甜美臉蛋與D罩杯的魔鬼身材闖盪演藝圈的林莎，近日為了《食尚玩家》赴泰國出外景，因在個人社群PO出一組白色泳裝照及潛水動態而被港媒冠上「台版三上悠亞」封號。她今天（19日）稍早再度在社群分享另一款「三點式泳裝」辣照，渾圓緊緻的臀部曲線，再加上險掙脫泳裝的凶猛UU，短短1小時便吸引2萬名粉絲按讚送愛心。

去年憑藉《不在我的世界當勇者》」入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎的她，被網友封為「國民初戀情人」，雖曾與藝人小鐘在綜藝節目上被組「鐘莎CP」，但事實上她對戀情一向十分保密！她在Instagram 擁有超過110萬粉絲，今日辣照一PO出，立刻有粉絲驚豔狂讚：「這根本是寫真照級別吧！」

林莎在Instagram 擁有超過110萬粉絲。（翻攝自IG）林莎在Instagram 擁有超過110萬粉絲。（翻攝自IG）

照片中，林莎挑戰一套極具設計感的咖啡色三點式泳裝，第一張照片便展現強大殺傷力，若隱若現的剪裁讓其「兇猛上圍」呼之欲出。

而除了正面的火辣衝擊，林莎也不展現「背影殺手」的爆擊實力，大方秀出「渾圓屁股蛋」，搭配飯店泳池的波光瀲灩，畫面美不勝收。讓網友忍不住狂問：「這集哪時候播？」、「看到林莎直接戀愛」、「這身材根本人間極品」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中