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娛樂 電視

孫芸芸驚爆當阿嬤！小禎現身吐未婚懷孕心聲：沒後悔過

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣「第一名媛」孫芸芸今（24）日爆出祕密陪伴26歲長女廖思惟在澳洲產子，孫芸芸也隨之升格為「全台最美外婆」。三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》今舉行記者會，主持人小禎、黃嘉千與黃鐙輝被問及對「未婚生子」的看法時，三位星爸媽皆展現出開明的母愛與父愛觀。

三立全新訪談實境秀《坐吧！聊聊》今舉行盛大記者會，主持人小禎（右起）、黃嘉千與黃鐙輝話題百無禁忌。（記者陳奕全攝）三立全新訪談實境秀《坐吧！聊聊》今舉行盛大記者會，主持人小禎（右起）、黃嘉千與黃鐙輝話題百無禁忌。（記者陳奕全攝）

事實上，小禎過去正是未婚生子，她直言，若女兒 Emma 未來面臨相同狀況，她絕對會選擇支持：「如果真的懷孕，我一定支持，必須尊重生命。我當年年輕生妳也沒有後悔過，這都是選擇。」小禎分享，她與女兒的關係更像是「戰友」，與其嚴厲禁止導致孩子偷偷摸摸，不如建立透明的信任感。

小禎昔未婚懷孕，吐真心話從未後悔。（記者陳奕全攝）小禎昔未婚懷孕，吐真心話從未後悔。（記者陳奕全攝）

黃嘉千則感性表示，雖然每個家庭都有規矩，但不希望孩子因為害怕而心靈不健康。她強調：「真的發生了，孩子再怎樣都愛他，那是我們愛的孩子，包容接納最重要。」

女兒懷孕怎麼辦？黃嘉千感性發聲再怎樣都愛。（記者陳奕全攝）女兒懷孕怎麼辦？黃嘉千感性發聲再怎樣都愛。（記者陳奕全攝）

黃鐙輝看未婚懷孕，認為只要成年負責，父母都挺。（記者陳奕全攝）黃鐙輝看未婚懷孕，認為只要成年負責，父母都挺。（記者陳奕全攝）

身為主持群中唯一的人父代表，黃鐙輝也大方分享育兒經。他透露目前就讀高一的女兒非常喜歡「二次元」文化，像是初音未來等，他從不限制孩子的興趣。談到未婚生子，黃鐙輝理性表示：「我不覺得未婚生子不好，也不覺得結婚就會變公主跟王子，重點是什麼心態去面對。很多東西講歸講，怎麼選擇、怎麼承擔後果要講好，接受結果就好。」他強調，只要成年且願意負責任，父母都會支持。

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