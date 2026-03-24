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娛樂 最新消息

金星轉位！專家點名「財運爆發星座」股票、貴人、合作都帶金

從3月底到4月上旬這段時間，受到金星進入金牛座影響，每個星座運勢走強的領域都不盡相同。（圖／Gemini）從3月底到4月上旬這段時間，受到金星進入金牛座影響，每個星座運勢走強的領域都不盡相同。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金星即將在3/31（二）進入金牛座，占星專家「Chloé的占星異想世界」指出，金星金牛帶來的是感官享受，囊括美食、音樂，或視覺上的享受，其中影響最深的就是「上升金牛」與「上升天秤」！

【總體運勢最旺】

♉金牛：不妨將焦點放在自己身上，從3月底到4月上旬這段時間，會有不錯的工作機會上門，同事也會主動提供協助。

♎天秤：專注焦點放在金錢上，財運佳，可能從銀行或證券股票、保險公司得到一些錢。

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【個別運勢最佳】

♈牡羊：財運佳，有機會得到伴侶或是合作夥伴的挹注，可能為了美或是藝術、社交花錢。

♊雙子：有利慈善公益，可能結識一些覺得似曾相似的有緣人，此時很容易談秘密戀情。

♋巨蟹：貴人運佳，朋友、客戶聚會變多，此時有利化解緊張的人際關係。

♌獅子：事業運佳，與工作事業有關的社交變多。特別有利文字、溝通或是教學的工作者。

♍處女：學習或是旅遊運佳，尤其有利出國旅行，有機會發展異國戀情。

♏天蠍：伴侶（合夥）關係佳，單身的朋友有天賜良緣的機會。

♐射手：工作運佳，有貴人、朋友來幫助工作發展。

♑魔羯：桃花運佳，有利戀愛或是創意工作者。

♒水瓶：家庭運佳，花心思布置居家環境或是呼朋引伴來家裡聚會，家人間的關係變得更親近，也可能有從外地（國外）回來團聚的家人。

♓雙魚：有利人際溝通或是短期旅行，社交活動偏向娛樂、藝術、感性或是吃吃喝喝的互動。有利文字、溝通或是教學的工作者。

（註：以上升星座為主）

（星座命理建議僅供參考）

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