全球最神秘藝術家翻車？路透認錯人 網笑：大型烏龍

全球最神秘的匿名街頭藝術家班克西（Banksy）以深藏反戰與社會信息的作品聞名。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕全球最神秘的匿名街頭藝術家班克西（Banksy），以蘊含反戰與社會議題的作品聞名，深受藝術界推崇並引發廣泛反思。近日路透社宣稱發現班克西的真實身分，並指出來自英格蘭布里斯托的52歲男子羅賓・甘寧漢（Robin Gunningham）疑似為班克西。不過消息曝光後隨即遭打臉，指出相關照片資訊有誤，對方並非班克西。

路透宣稱發現班克西的真實身份為羅賓‧甘寧漢。（翻攝自X）

網紅艾弗利・安東（Avery Andon）進一步查證，路透曝光照片中的男子其實是喬治・喬治烏（George Georgiou），為來自北倫敦的69歲物業經理。喬治本人也無奈表示，希望外界不要再將他誤認為班克西，甚至打趣說：「全世界都發布了錯誤人物的照片，這真是對班克西身分大揭秘的完美諷刺。」

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班克西是30年來最神秘的街頭藝術家之一。（路透）

班克西被視為近30年來最神秘的街頭藝術家之一。路透社除了誤植人物外，還根據法院文件與創作行蹤推測「班克西可能不只一人」。

網紅艾弗利‧安東打臉路透認錯人。（翻攝自IG）

此報導一出，引爆藝術圈與社群反彈，不少人認為班克西多年來以匿名形式創作、介入公共議題，若身分遭曝光，恐削弱其長期關注與捍衛的議題價值。律師馬克（Mark Stephens）也發表聲明，對路透調查內容表達強烈否認，批評其中多處細節不實，甚至侵犯藝術家隱私。

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