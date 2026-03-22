胡瓜推職棒新遊戲 董至成「奪位代打」神救援

胡瓜挑戰「軟Q度」出糗。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》本週前進彰化田中央社區，主持人大哥胡瓜因受WBC經典賽感動，特別開發新遊戲「全民瘋棒球」向職棒致敬。不料藝人隊出師不利，田依甯與秀秀子接連在接球與穿衣環節卡關，阿崔更在最後擊氣球關卡失準，最終以89秒遺憾敗北，讓現場觀眾第一組以62秒的佳績抱走冠軍獎金。

胡瓜抬腿卡關表情猙獰。（民視提供）

胡瓜領軍藝人隊來到彰化田中央社區。（民視提供）

緊接著進行的「三府千歲祈福賽」考驗參賽者的柔軟度，需坐在椅上抬腿用嘴咬住滑輪垂下的紅包。胡瓜自信滿滿率先示範，卻因腿抬不起來頻頻「吃癟」，引來全場藝人圍觀爆笑。關鍵時刻，董至成看不下去上場代打，竟輕鬆完成挑戰，隨後帶領隊伍衝向家具搬運關卡，展現寶刀未老的實力。

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董至成上場代打，仰頭張口精準咬住紅包。（民視提供）

雖然體能關卡驚險過關，但最後一關擲筊卻成了藝人隊的夢魘。籃籃接連擲出「笑筊」，導致全隊被迫兩度重回第一關挑戰，讓體力下滑的董至成與胡瓜叫苦連天。直到第三次嘗試，籃籃才終於擲出聖筊完成任務，最終藝人隊以184秒完賽，無緣勝過觀眾隊，獎金再次由鄉親帶回家。

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