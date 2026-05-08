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娛樂 最新消息

5月開心迎大吉！命理師點名「這9天」存錢母、迎財氣最靈

5月中下旬看似能量波動震盪，風水命理師高宏寓提醒，緊盯5月好日子，借智借勢，存錢母、迎財氣最靈。（本報製圖）5月中下旬看似能量波動震盪，風水命理師高宏寓提醒，緊盯5月好日子，借智借勢，存錢母、迎財氣最靈。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，風水命理師高宏寓示警，5月「巳火」當令，春夏交接之際，「火年」遇「火月」雙火齊燃，尤其是在5/14～5/20之間，將進入能量極度混亂的關鍵期，不僅全球局勢、金融經濟面臨劇變，地殼變動與病毒威脅亦不可掉以輕心。

高宏寓提醒，對個人而言，這段期間是一場「情緒反噬」的考驗，焦慮、胸悶、心悸等症狀易集體爆發。此時人心浮動、貪念叢生，容易出現處處卡關、努力無果的困局，務必遠離負能量來源，戒除貪心與誘惑。

值得慶幸的是，5月份接下來還有9天「大吉日」可以期待，高宏寓建議大家，應懂得「借智借勢」，搭配7招節氣養身術，補財庫、避劫難一次搞定。

【5月「好日子懶人包」總整理】

．5/9天上聖母聖誕：宜消災解厄，祈佑身體健康、脫殼轉運。

．5/17鳳凰日：女性百無禁忌日，宜求孕、求生活職場貴人。

．5/20天赦日：宜摒除雜念，萬塵放下（身口意清淨），多做公益。

．5/21 節氣（小滿）：晝長夜短，濕氣變重，宜去濕解熱多吃綠豆、薏苡仁和山藥。

另外，5/8、5/11、5/14、5/15、5/24宜祈福、告白、嫁娶、開市、入宅動土、火化安葬、開光、設醮、上樑、安床等……大日子之多宜多保握。

【吉日開運「7招」精氣神UP】

1、宜做好情緒管理，稟持剛正不阿精神。

2、放眼未來，切莫在低水平的的重複努力。

3、多食青綠色食物入肝，如：蘆筍、小黃瓜、芹菜清熱解毒。

4、全身大範圍的拉伸舒展紓壓，如：瑜伽、匹克球。

5、用木梳或手指從前額往後梳到頸部來回 50 次。

6、享受一場視覺與藝文的盛宴。

7、享受自然生態，多呼吸芬多精與森林之間的療癒。

【專家背景．高宏寓

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢
．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家
．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．豊寓島嶼風水顧問工作室：看這裡
．高宏寓老師IG：看這裡
．高宏寓老師FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

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