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67歲孔鏘認了 對不起兩任前妻真相全曝光

張菲、胡瓜等綜藝大哥御用樂手孔鏘。（資料照，記者陳奕全攝）張菲、胡瓜等綜藝大哥御用樂手孔鏘。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經是多位綜藝大哥御用樂手的孔鏘老師，因獨特幽默感，也受到許多觀眾喜愛。67歲的他近日上三立《話時代人物》，與主持人鄭弘儀聊到自己的三段婚姻，他坦言自己對不起兩位很棒的前妻。

鄭弘儀（左）與孔鏘在節目中暢聊人生。（翻攝自《話時代人物》YT）鄭弘儀（左）與孔鏘在節目中暢聊人生。（翻攝自《話時代人物》YT）

過去經常在張菲、胡瓜綜藝節目中露臉的孔鏘說，自己19歲就奉子成婚，結果面臨生活中的柴米油鹽醬醋茶，才感到經濟壓力快要壓垮他。尤其當年他剛到台北，加上在秀場工作，接觸到花花世界的他，四處奔波跑秀場，一度迷失，夫妻關係漸行漸遠。之後，夫妻變得陌生，才結束這段長達10年的婚姻，當時孔鏘還未滿30歲。

孔鏘在《話時代人物》中談到自己的三段婚姻。（翻攝自《話時代人物》YT）孔鏘在《話時代人物》中談到自己的三段婚姻。（翻攝自《話時代人物》YT）

孔鏘坦言，自己剛結束第一段婚姻的時候，心裡只覺得重新獲得自由，現在想想，覺得非常後悔，因為自己沒有專注經營家庭，卻又希望家庭婚姻兼顧。他和第二任老婆的婚姻僅維持短短幾年就離婚，孔鏘也將自己全部財產給前妻，離婚時，他只帶走一台車和一部琴，當時他心裡對糟蹋第二任老婆好幾年青春感到歉意，對於自己，孔鏘倒是看得很開，認為自己還有賺錢能力，走到哪裡都不會餓肚子。

現在的妻子是孔鏘的第三任老婆，兩人婚姻幸福美滿。孔鏘表示，第一任跟第二任老婆至今仍未婚，他自嘲：「應該我是最好的」。

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