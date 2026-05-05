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娛樂 最新消息

（影）李連杰30年「拋妻棄子」翻案？向太揭離婚內幕全反轉

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲「功夫皇帝」李連杰一段被罵了30多年的「拋妻棄子」舊帳，如今出現大翻盤！近日向太親自出面替李連杰平反，一開口就直接打臉外界長年印象，強調：「他不是拋棄，是淨身出戶！」引爆網路熱議。

向太為李連杰平反，稱他「不是拋棄，是淨身出戶！」（資料照，記者陳奕全攝）向太為李連杰平反，稱他「不是拋棄，是淨身出戶！」（資料照，記者陳奕全攝）

向太還原當年內情，透露李連杰與前妻黃秋燕其實是青梅竹馬，女方為愛淡出演藝圈，婚姻卻僅維持短短數年。她更語出驚人提到，當時甚至有「命中注定」的說法，預言他會離婚並遇見一位「很白的女生」，讓李連杰一度想逃避命運，卻最終仍走向既定的人生軌道。

最關鍵的爭議點「拋棄」兩字，向太直接替他翻案。她表示李連杰當年離婚時幾乎把所有財產都留給前妻，不僅房子給了、車子也準備好，自己幾乎是空手離開，之後才開始追求利智。

讓人意外的是，向太也替他強調「父親角色」從未缺席。她指出，李連杰對與前妻所生的兩個女兒一直盡責照顧，沒有因婚姻結束而疏離關係，反而多年來默默承擔父親責任，與過去外界印象大相逕庭。

不過這段往事再度被翻出，網友兩派論戰炸開。一派認為「真相終於還他清白」，另一派則直言「再怎麼說還是離開家庭了」，雙方立場僵持不下。

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