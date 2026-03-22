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娛樂 最新消息

張凌赫撒嬌求愛「說你喜歡我」 田曦薇霸氣一吻甜炸

〔記者李紹綾／台北報導〕張凌赫、田曦薇主演的愛奇藝古裝劇《逐玉》，開播以來聲勢銳不可擋，穩居愛奇藝國際版熱播榜冠軍，已持續霸榜兩週，並於泰國、美國、加拿大、馬來西亞、香港、韓國、新加坡、日本等15個重點市場奪冠，其中雙強CP設定更成為討論焦點，隨著劇情進入中後段，相關片段頻頻登上熱搜榜單。

張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》上戰場並肩作戰。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》上戰場並肩作戰。（愛奇藝國際站提供）

《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。

隨著劇情發展，一度分離的兩人終於在戰地重逢，長玉因擔心謝征再度受傷，竟將他迷暈，獨自披上盔甲代替夫君上陣，如花木蘭般奔赴戰場。她以俐落身手迎敵，甚至兩錘就擊斃敵軍大塊頭的猛將，一戰成名，被視為英勇無畏的女英雄。

田曦薇在《逐玉》飾演樊長玉。（愛奇藝國際站提供）田曦薇在《逐玉》飾演樊長玉。（愛奇藝國際站提供）

但是在得知謝征的真實身分正是武安侯後，長玉內心產生動搖，她不願這段感情被外界解讀為攀附權貴，決定暫時離開軍中，轉而前去營救好友「俞淺淺」（孔雪兒 飾）。謝征得知後連忙追上去，兩人互訴彼此真心，臨別前，謝征仍捨不得她離開，靠肩撒嬌「說你喜歡我」，傲嬌屬性爆發，長玉霸氣地深情一吻回應這段感情，讓不少劇迷直呼「甜到失守」、「這段完全淪陷」。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》有精彩互動。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》有精彩互動。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》有精彩互動。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》有精彩互動。（愛奇藝國際站提供）

劇中田曦薇跟張凌赫有許多高甜場面，但是幕後卻爆笑不斷，像是兩人重逢時，張凌赫要說出「有你在我就不疼了」，田曦薇一聽到就忍不住想笑，讓張凌赫無奈對導演喊：「導演，你管管她，她一直在偷偷憋笑。」導演順勢打趣地說：「妳是不是浪漫過敏啊？」最後田曦薇只好讓張凌赫反覆多說幾次台詞，逐漸適應情緒，順利完成拍攝。

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張凌赫在《逐玉》飾演武安侯謝征。（愛奇藝國際站提供）張凌赫在《逐玉》飾演武安侯謝征。（愛奇藝國際站提供）

另一場重逢後的餵陳皮糖戲份同樣充滿趣味，由於田曦薇一開始動作過於直接，少了浪漫氛圍，被張凌赫吐槽像是在塞茶葉蛋，現場笑聲不斷。為了幫助她進入情境，導演特別引用周杰倫歌曲《不能說的秘密》中的歌詞「妳用妳的指尖，阻止我說再見」作為引導，才讓田曦薇抓到感覺。

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