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四叉貓個資遭中國人公布 硬起來明按鈴提告

四叉貓近期傳出頻遭中國網友攻擊。（資料照）四叉貓近期傳出頻遭中國網友攻擊。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇近期遭中國網友攻擊，將他身分證字號等個資公開，幾天前四叉貓坦言確實拿那些假帳號沒辦法，但其中跟風真實帳號已被他揪出多位，他說：「不會和解，算你們倒楣。」今（22）日上午，四叉貓決定硬起來。

稍早四叉貓再度在臉書發文表示，一早睡醒後發現持續有人在散播他的個資，他表示很無助且沒有任何阻止他們的手段，迫於無奈的情況下，只能繼續收集轉載網友的資訊，同時硬起來強調明（23）日會去派出所跟警察提告。

此外，四叉貓也在Threads發文表示台灣多年前有個資洩露到中國，因此中國網路上有人兜售台灣人的個人資料，他稱自己個資最近遭公開，可能是有人跟中國買到他的個人資料，包含姓名、身分證、電子郵件、手機號碼以及生日，他透露：「看來某人跟中國取得我的個人資料，雖然十分老舊，YAHOO信箱密碼我都忘了，電話也早換，身分證是真的，分享會踩到個資法。」

四叉貓強調有網友跟風分享他的個資，他知道幾乎都是假帳號分享，但也有一些是跟風的真實帳號，目前已備份所有資料跟截圖，坦言絕不會和解。

相關新聞：四叉貓個資被中國人公布 律師林智群建議這樣做

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