自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭虧撞臉三星堆青銅面具 王彩樺揭真相當眾反擊胡瓜

胡瓜（右起）、康康、歐漢聲與賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者胡舜翔攝）胡瓜（右起）、康康、歐漢聲與賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕胡瓜、康康、歐漢聲與賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今晚在北流登場，首演加入「保庇天后」王彩樺助陣，以紅遍海外的代表作《保庇》嗨翻全場。

女團「TPE48」以《夢之路》熱鬧開場。（記者胡舜翔攝）女團「TPE48」以《夢之路》熱鬧開場。（記者胡舜翔攝）

女團「TPE48」以《夢之路》熱鬧開場，胡瓜帶著愛徒歐弟、賴慧如以草蜢經典作品《失戀陣線聯盟》、《寶貝對不起》華麗現身，連續8分鐘開場組曲瞬間炒熱氣氛。胡瓜向全場觀眾問候：「好快，時間又過了一年，歡迎大家來到鑽石舞台之夜，我們的開場是不是就很精彩？」適逢馬年，主持群特別搭配PSY《江南Style》的「騎馬舞」，一一介紹TPE48成員，展現對新生代藝人的提攜。

王彩樺首次登上「鑽石」舞台。（記者胡舜翔攝）王彩樺首次登上「鑽石」舞台。（記者胡舜翔攝）

首次登上「鑽石」舞台的王彩樺，以紅遍海外的代表作《保庇》閃亮登場，現場還有三太子舞團熱鬧伴舞。

王彩樺首次登上「鑽石」舞台。（記者胡舜翔攝）王彩樺首次登上「鑽石」舞台。（記者胡舜翔攝）

去年她出席賴慧如婚禮的妝容掀起討論，主持群也不放過機會開她與「三星堆青銅面具」撞臉玩笑，對此她高EQ回應：「我想說妹妹結婚一定要去，我先去注射肉毒啦，結果那個角度不太好，光又不美。」透露現在已經自然多了，想到話才說完，歐漢聲又補刀虧：「妳被挖出來的時候，有沒有嚇一跳。」王彩樺力挺胡瓜做公益，現場還有印尼好友夫妻，專程帶30多人來台欣賞演出，並當場加碼20萬捐款。

早年歷練餐廳秀、工地秀的王彩樺，這次攜手新人王建騏與主持群合演《為著十萬元》歌中劇，還配合劇情對胡瓜上演「月下偷桃」，霸氣反擊笑料不斷。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中