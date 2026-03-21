遭虧撞臉三星堆青銅面具 王彩樺揭真相當眾反擊胡瓜

胡瓜（右起）、康康、歐漢聲與賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕胡瓜、康康、歐漢聲與賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今晚在北流登場，首演加入「保庇天后」王彩樺助陣，以紅遍海外的代表作《保庇》嗨翻全場。

女團「TPE48」以《夢之路》熱鬧開場。（記者胡舜翔攝）

女團「TPE48」以《夢之路》熱鬧開場，胡瓜帶著愛徒歐弟、賴慧如以草蜢經典作品《失戀陣線聯盟》、《寶貝對不起》華麗現身，連續8分鐘開場組曲瞬間炒熱氣氛。胡瓜向全場觀眾問候：「好快，時間又過了一年，歡迎大家來到鑽石舞台之夜，我們的開場是不是就很精彩？」適逢馬年，主持群特別搭配PSY《江南Style》的「騎馬舞」，一一介紹TPE48成員，展現對新生代藝人的提攜。

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王彩樺首次登上「鑽石」舞台。（記者胡舜翔攝）

首次登上「鑽石」舞台的王彩樺，以紅遍海外的代表作《保庇》閃亮登場，現場還有三太子舞團熱鬧伴舞。

王彩樺首次登上「鑽石」舞台。（記者胡舜翔攝）

去年她出席賴慧如婚禮的妝容掀起討論，主持群也不放過機會開她與「三星堆青銅面具」撞臉玩笑，對此她高EQ回應：「我想說妹妹結婚一定要去，我先去注射肉毒啦，結果那個角度不太好，光又不美。」透露現在已經自然多了，想到話才說完，歐漢聲又補刀虧：「妳被挖出來的時候，有沒有嚇一跳。」王彩樺力挺胡瓜做公益，現場還有印尼好友夫妻，專程帶30多人來台欣賞演出，並當場加碼20萬捐款。

早年歷練餐廳秀、工地秀的王彩樺，這次攜手新人王建騏與主持群合演《為著十萬元》歌中劇，還配合劇情對胡瓜上演「月下偷桃」，霸氣反擊笑料不斷。

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