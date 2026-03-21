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娛樂 最新消息

TWICE最終場倒數！金豬食堂突包場 粉絲瘋猜慶功宴地點

TWICE連三天登台北大巨蛋。（資料照；Live Nation Taiwan提供）TWICE連三天登台北大巨蛋。（資料照；Live Nation Taiwan提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超人氣女團TWICE自昨（20日）起一連三天登上台北大巨蛋開唱，為10週年巡演《THIS IS FOR》台北站掀起熱潮。最終場將於明（22日）落幕，成員後續行程也成為粉絲關注焦點。

位於台北南京東路的人氣燒肉名店金豬食堂近日突發布公告，宣布22日全天包場、不開放候位。由於時間點正好落在TWICE演唱會最終日，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論，不少人直呼「太巧了」，甚至推測極有可能是團體慶功宴地點。

事實上，該店過去就曾接待多位韓流藝人，包括G-Dragon來台時兩度選擇於此用餐，讓「韓星指定餐廳」形象深植人心，也成為粉絲口中的熱門追星據點。這次包場消息曝光後，不少ONCE已開始規劃現場守候，盼能一睹偶像身影。

此外，金豬食堂本身即為台北知名排隊名店，平時門口人潮絡繹不絕，甚至出現代排服務由於韓團慣例常在演出結束後舉辦慶功宴，更讓粉絲認為可能性大增。不過截至目前為止，店家並未對包場對象做出回應，僅低調發布公告。

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