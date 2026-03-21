Makiyo當伴娘開撩！懷疑伴郎「太斯文是GAY」 曝缺席大S雕像揭幕內幕：癲癇發作

〔記者李紹綾／台北報導〕Makiyo今（21日）擔任主播劉盈盈婚禮伴娘，新娘貼心安排了「醫美型男奶爸」葉澤毅配對。一見到伴郎就直呼：「天哪，怎麼會有那麼斯文的人，怎麼不早點介紹！」隨後竟歪樓質疑：「可是就是太斯文了，是不是GAY？」得知對方是單親爸爸後，她才雙眼放光表示：「現在單親爸爸很夯！」

Makiyo（圖）擔任主播劉盈盈婚禮伴娘。（記者王文麟攝）

兩人初次見面，被問聊天的話頭，Makiyo笑說：「已經不是那種『你的興趣是什麼』，已經跳過那個階段，可以直接問現在幾歲。」伴郎葉澤毅大讚Makiyo很漂亮，當場被Makiyo笑虧：「好敷衍！」當聽到伴郎在醫美診所工作，Makiyo默默說：「那不就跟小金（前夫）一樣。」

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Makiyo（右）擔任主播劉盈盈（左）婚禮伴娘。（記者王文麟攝）

對於外界質疑她與大小S感情生變、甚至沒去金寶山看大S紀念雕像揭幕，Makiyo語帶堅定表示：「我們的感情，是大家都不曉得的好，大S也很愛我。」她透露2月2日沒現身揭幕儀式的原因：「大S姐也保佑我，因為那一天下午我癲癇發作。」她慶幸當時沒在現場發作，否則會造成大家困擾，「如果我在現場癲癇有多難看」，她透露當時一個人在家發作後時間感錯亂，過了兩天狀態才清醒。

Makiyo（圖）擔任主播劉盈盈婚禮伴娘。（記者王文麟攝）

身為新娘的乾妹妹，Makiyo今天除了徵友，最希望的就是姊姊劉盈盈能好好享受婚禮：「我希望今天她可以好好的享受每一分每一秒大家的祝福跟Moment，不要一直在忙、喬事情。」

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