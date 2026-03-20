子瑜現蹤TWICE快閃店進不去 網笑翻：本人也要買票啦

TWICE子瑜現蹤快閃店，卻不得其門而入。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓女團TWICE今天（20日）將在臺北大巨蛋開唱，開唱首日，有網友目睹子瑜在華山的限定快閃店附近出沒，引來熱議。才過沒多久，子瑜就證實確實是她本人，只是她沒買票進不去，笑翻眾人。

子瑜這幾天提早回台灣，和家人在台北趴趴走，頻頻被粉絲偶遇，日前現身台北101被大批粉絲包圍，現場開啟了小型簽名會，只能說子瑜真是人美心善。今天有網友在Threads上透露，子瑜疑似出現在華山附近的快閃店，當場引發粉絲尖叫聲，下午子瑜就在付費平台Bubble（俗稱泡泡）上曬出照片，並寫著：「我沒有買票所以進不去。」

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網友發出子瑜泡泡的照片，透露子瑜現身TWICE快閃店，結果沒買票也是進不去。（翻攝自X）

儘管泡泡內容不能外流，不過還是有不少粉絲忍不住在網路上分享這則趣事，掀起討論，網友紛紛表示，「本人進不了的部分超好笑」、「子瑜不能刷臉進場嗎？」、「人沒票進去快閃店只好站在外面」、「要笑死…超可愛」、「太可愛了吧」、「周子瑜來了也要買票入場哈哈哈哈哈哈」。

此次TWICE在華山、松菸都有販售物品，在華山1914文化創意產業園區的是「官方快閃店」，在松山文創園區的是「官方周邊店」，除了松菸的2號及3號倉庫為裝置打卡區，無需線上預約之外，快閃店、周邊店都得事前預約才能進場，所以子瑜恐怕也得跟ONCE（粉絲名）一樣上拓元售票預約才進得去。

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