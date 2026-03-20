自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

子瑜現蹤TWICE快閃店進不去 網笑翻：本人也要買票啦

TWICE子瑜現蹤快閃店，卻不得其門而入。（Live Nation Taiwan提供）TWICE子瑜現蹤快閃店，卻不得其門而入。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓女團TWICE今天（20日）將在臺北大巨蛋開唱，開唱首日，有網友目睹子瑜在華山的限定快閃店附近出沒，引來熱議。才過沒多久，子瑜就證實確實是她本人，只是她沒買票進不去，笑翻眾人。

子瑜這幾天提早回台灣，和家人在台北趴趴走，頻頻被粉絲偶遇，日前現身台北101被大批粉絲包圍，現場開啟了小型簽名會，只能說子瑜真是人美心善。今天有網友在Threads上透露，子瑜疑似出現在華山附近的快閃店，當場引發粉絲尖叫聲，下午子瑜就在付費平台Bubble（俗稱泡泡）上曬出照片，並寫著：「我沒有買票所以進不去。」

網友發出子瑜泡泡的照片，透露子瑜現身TWICE快閃店，結果沒買票也是進不去。（翻攝自X）網友發出子瑜泡泡的照片，透露子瑜現身TWICE快閃店，結果沒買票也是進不去。（翻攝自X）

儘管泡泡內容不能外流，不過還是有不少粉絲忍不住在網路上分享這則趣事，掀起討論，網友紛紛表示，「本人進不了的部分超好笑」、「子瑜不能刷臉進場嗎？」、「人沒票進去快閃店只好站在外面」、「要笑死…超可愛」、「太可愛了吧」、「周子瑜來了也要買票入場哈哈哈哈哈哈」。

此次TWICE在華山、松菸都有販售物品，在華山1914文化創意產業園區的是「官方快閃店」，在松山文創園區的是「官方周邊店」，除了松菸的2號及3號倉庫為裝置打卡區，無需線上預約之外，快閃店、周邊店都得事前預約才能進場，所以子瑜恐怕也得跟ONCE（粉絲名）一樣上拓元售票預約才進得去。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中