曾自曝高中時還「父女共浴」！三吉彩花「美背紋藍花」又惹議 數字1351引網瘋猜「不單純」

三吉彩花昨深夜曬昨深夜突在個人IG突PO出一組刺青美背照。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾為周杰論《說好不哭》拍攝MV的「J女郎」三吉彩花，昨（20日）深夜突在個人IG突PO出一組裸背美照，從頸部延伸至腰部紋著一朵美麗的藍色花朵，尾骨附近還刻著數字「1351」，其意義雖然尚未公開，但已引起粉絲熱議，畢竟她生日是6月18日，而曾交往4年的日本男神竹內涼真生日是4月26日，看似也和1351無關，再加上她近年戲路轉型，多演出惡女角色，刺青圖案的真正喻意，讓網友們瘋猜「不單純」！

三吉彩花6月即將步入三十歲。（翻攝自IG）

曾自爆直到高中時都還會跟爸爸一起泡澡的她，因外形搶眼、身高171公分，能輕鬆駕馭各種角色，《今際之國的闖關者》讓她紅到海外，在電影《老師的善意謊言》挑戰裸戲、美胸任揉；而在7月即將上映的《王者天下5：魂之決戰》中，則飾演狡猾女將軍「媧燐」，挑戰多元演技。

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三吉好花在IG配文寫下：

「當我思考在30歲開啓人生新篇章時，我想到了紋身，那是我決定忠於自我而活的證明，這個紋身，是另一個「我」，在背後支撐著我的人生道路，它不僅僅是設計之美，我傾注其中的思想與記憶，也一並刻印其上，我無法直接看到自己的背部，但我相信，那是承載我所有內心情感與記憶的地方，是支撐我身體的軸心，因此，我將「讓名為自己的花綻放」的心意，寄託在了那裡。」

三吉彩花為曾周杰倫拍攝MV。（翻攝自IG）

發文讓人聯想到2019年她為周杰倫拍攝MV時，刻意剪掉一頭長髮，從此戲路大開，「紋身」此舉對她而言，意義更顯重大。

不過，仍有保守影迷擔心這會對三吉好花未來的演藝事業造成影響，「為什麼不用畫的就好」」「雖然很美，但也會限制戲路吧？」的確，在日本許多場所，例如溫泉和游泳池，都對紋身的暴露有所限制，而且，不同作品的拍攝時間和角色差異很大，身體特徵可能會影響他們的演技。

三吉彩花在新片《王者天下5：魂之決戰》中，飾演狡猾女將軍「媧燐」。（翻攝自IG）

然而，隨著化妝和AI技術的進步，其實遮蓋紋身並非難事，影迷和媒體大多認為這可能是宣告三吉好花未來演藝重心，可能會在日本以外的地區發展。

三吉彩花素來不畏外界眼光，因父女感情深厚，曾自曝直到高中時還和父親一起泡澡！（翻攝自IG）

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