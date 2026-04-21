自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾自曝高中時還「父女共浴」！三吉彩花「美背紋藍花」又惹議 數字1351引網瘋猜「不單純」

三吉彩花昨深夜曬昨深夜突在個人IG突PO出一組刺青美背照。（翻攝自IG）三吉彩花昨深夜曬昨深夜突在個人IG突PO出一組刺青美背照。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾為周杰論《說好不哭》拍攝MV的「J女郎」三吉彩花，昨（20日）深夜突在個人IG突PO出一組裸背美照，從頸部延伸至腰部紋著一朵美麗的藍色花朵，尾骨附近還刻著數字「1351」，其意義雖然尚未公開，但已引起粉絲熱議，畢竟她生日是6月18日，而曾交往4年的日本男神竹內涼真生日是4月26日，看似也和1351無關，再加上她近年戲路轉型，多演出惡女角色，刺青圖案的真正喻意，讓網友們瘋猜「不單純」！

三吉彩花6月即將步入三十歲。（翻攝自IG）三吉彩花6月即將步入三十歲。（翻攝自IG）

曾自爆直到高中時都還會跟爸爸一起泡澡的她，因外形搶眼、身高171公分，能輕鬆駕馭各種角色，《今際之國的闖關者》讓她紅到海外，在電影《老師的善意謊言》挑戰裸戲、美胸任揉；而在7月即將上映的《王者天下5：魂之決戰》中，則飾演狡猾女將軍「媧燐」，挑戰多元演技。

三吉好花在IG配文寫下：

「當我思考在30歲開啓人生新篇章時，我想到了紋身，那是我決定忠於自我而活的證明，這個紋身，是另一個「我」，在背後支撐著我的人生道路，它不僅僅是設計之美，我傾注其中的思想與記憶，也一並刻印其上，我無法直接看到自己的背部，但我相信，那是承載我所有內心情感與記憶的地方，是支撐我身體的軸心，因此，我將「讓名為自己的花綻放」的心意，寄託在了那裡。」

三吉彩花為曾周杰倫拍攝MV。（翻攝自IG）三吉彩花為曾周杰倫拍攝MV。（翻攝自IG）

發文讓人聯想到2019年她為周杰倫拍攝MV時，刻意剪掉一頭長髮，從此戲路大開，「紋身」此舉對她而言，意義更顯重大。

不過，仍有保守影迷擔心這會對三吉好花未來的演藝事業造成影響，「為什麼不用畫的就好」」「雖然很美，但也會限制戲路吧？」的確，在日本許多場所，例如溫泉和游泳池，都對紋身的暴露有所限制，而且，不同作品的拍攝時間和角色差異很大，身體特徵可能會影響他們的演技。

三吉彩花在新片《王者天下5：魂之決戰》中，飾演狡猾女將軍「媧燐」。（翻攝自IG）三吉彩花在新片《王者天下5：魂之決戰》中，飾演狡猾女將軍「媧燐」。（翻攝自IG）

然而，隨著化妝和AI技術的進步，其實遮蓋紋身並非難事，影迷和媒體大多認為這可能是宣告三吉好花未來演藝重心，可能會在日本以外的地區發展。

三吉彩花素來不畏外界眼光，因父女感情深厚，曾自曝直到高中時還和父親一起泡澡！（翻攝自IG） 三吉彩花素來不畏外界眼光，因父女感情深厚，曾自曝直到高中時還和父親一起泡澡！（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中