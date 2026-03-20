（專訪）林依晨笑撇還在熱戀「太不科學」 再叩關金馬從忘我投入到學會鬆弛

〔記者許世穎／專訪〕金鐘戲后林依晨在電影《深度安靜》中再次交出細膩內斂的表演，也讓她再度入圍金馬獎最佳女主角。談到與2003年以《飛躍情海》首度叩關影后時的心情，她直呼：「太不一樣了！」坦言心境早已截然不同，並形容如今的表演狀態，是一種「鬆弛的緊繃」。

林依晨在電影《深度安靜》中，再次交出細膩內斂的表演。（資料照，記者潘少棠攝）

回憶首次入圍金馬，林依晨說當時21歲、剛接觸電影與戲劇不久，「那是我嚴格意義上的第二部電影作品，那時候覺得『我可以、我很努力』，很想證明自己，是滿拼命的狀態。」她表示，當時角色情感濃烈，自己幾乎全然投入，彷彿進入一種純粹、忘我的表演狀態，「第一次感受到把角色吃進去，影響到作息，甚至影響我感受世界的方式。」

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相較之下，《深度安靜》則是另一種層次的投入。「這次也是很投入，但不是外放的用力，而是一種更內在、持續性的狀態。」對於表演的好壞，她始終誠實面對自己，「好不好，自己很清楚。」她坦言，往往要等到作品完成、進入剪接階段，才真正知道哪些情緒被保留下來，「有些戲其實是一個延續性的情緒，不是在導演喊卡的那一刻結束，而是身心反應還在流動。」

林依晨（左）與張孝全（右）四度合作，也是首度飾演夫妻。（資料照，記者潘少棠攝）

該片描述林依晨飾演的「依庭」與張孝全飾演的「諭明」在大學圖書館相識，相戀後步入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。

這是林依晨與張孝全四度合作，也是首度飾演夫妻。談及片中關係，她語氣自然地說：「我們各自都結婚多年了，很清楚一段關係會走到一個狀態，就像日常生活，跟熱戀期不一樣。」她認為角色之間的情感並不外顯濃烈，而是在生活中慢慢累積出的互相扶持。

林依晨（前）在《深度安靜》深愛著張孝全，卻選擇將心中祕密封存。（風起娛樂提供）

被問到現實生活是否也已走過熱戀期，林依晨笑說：「如果還在熱戀，那太不科學了吧。」她認為，如今的感情更像是一種支持與陪伴，「跟那種只靠賀爾蒙的狀態不一樣。」

不過，戲中仍不乏悸動時刻。談到兩人在圖書館初識的心動戲，她笑說：「其實滿容易喚回那種感覺，畢竟孝全很帥，很像國高中時期看到帥哥、小鹿亂撞。」而這場戲恰巧也是開拍第一天，「是一種很純然的喜悅，沒有負擔。」

談及戲外的另一半，她語氣柔軟許多，「他很溫暖、善解人意，情緒價值很高，真的沒什麼好挑剔。」當她情緒低落時，對方總能給予適當陪伴，「不會講太多話，但會帶我出去吃一頓，或者陪著去走走。」那種安靜的支持，反而更有力量。

拍攝期間，她坦言情緒起伏明顯，「賀爾蒙起伏很劇烈，會在極度樂觀與悲觀之間擺盪，有時甚至到絕望，又忽然像個孩子一樣樂觀。」但她仍努力不把情緒帶回家，「不會把那些狀態丟給家人。」

在片場，她也刻意維持某種距離感，「有點像是禮貌性點個頭，休息時間就安靜吃飯，不太會讓自己跟外界有太多連結。」不過與張孝全之間，反而能自在相處，「聊天、一起吃飯都很自然。」她笑說，若角色狀態尚未穩定，「就會跟助理說先不要跟我講話。」

片中還有一場不在原劇本裡的戲，她彷彿進入對方腦海，如夢似幻地現身。「像是一種告別，但又不要太傷感。」她輕聲對對方說了一句：「超白痴的。」那種輕與重之間的拿捏，也成為角色餘韻的一部分。

導演沈可尚在拍攝前，甚至寫下一則筆記：「如何跟依晨變熟」——喝酒、喝咖啡、喝茶、一起看電影。林依晨笑說，最後其實都沒做到，「但有聊天，還有約爬山。」在有限時間裡，彼此仍建立了信任。

監製瞿友寧曾形容，不少觀眾觀影後宛如經歷一場「集體治療」。林依晨也認同，情緒需要出口，「有時候找一個樹洞、對著大海說話，都是一種宣洩。」她認為，《深度安靜》不只是一部電影，更像是一場靜靜流動、彼此分擔的情感交換，也期待能被更多人看見與聽見，「彷彿透過觀看，能讓片中那些痛苦，被分擔掉一點。」《深度安靜》今（20日）在台上映。

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