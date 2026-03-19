蔡阿嘎收「美國爸爸」禮物 破哏「中國製造」網笑翻

百萬YTR蔡阿嘎頻道成立20週年，驚喜收到「美國爸爸」禮物。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／專題報導〕剛拿下「2025台灣百大KOL」榜首的長青YTR蔡阿嘎，今（19日）和老婆「二伯」一起開箱他美國YouTube總部寄來的祝賀「頻道20週年」神秘大禮──全球唯一客製化賽車服！

「嘎哥」蔡阿嘎不改搞笑本色，直呼包裹直送住家很恐怖，「難道鎖定了我的 IP，美國爸爸很厲害！」禮盒內除了印有象徵頻道成立年份「2006」的木製衣架與賽車方格旗，還有一塊專屬車牌，車牌正面印有「蔡阿嘎」姓名，背面則詳細列出頻道過過往戰績：像是訂閱數突破260萬、總觀看數突破8億（僅單一頻道），另外還有一件賽車服。

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嘎哥試穿衣服時，突然聯想到林志穎也是F1賽車迷，索性唱跳起《不是每個戀曲都有美好回憶》，讓網友們笑翻，紛紛留言：等到蔡桃貴20歲時會不會收到另一件，到時父子倆就可以合體唱跳了。

最後嘎哥突然好奇衣服產地，沒想到被二伯猜中，果然是「中國製造」！但兩人也不忘一搭一唱幫「美國爸爸」解釋，人家有先搭船去美國，再來台灣啦！

雖然有網友指出，「九妹」Joeman上個月就開箱啦，Andy 和普通女子「孫女」也都收到並開箱過了，但都一致認證，嘎哥穿上去是真的好看，而且標註「20年」的真的只有嘎哥一人，紛紛留言祝賀。

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