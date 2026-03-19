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娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》真實版 魏如昀「認不出生母」失控哭超慘

〔娛樂頻道／綜合報導〕國片《陽光女子合唱團》票房突破7.4億元，奪冠創下台灣國片影史紀錄，片中由陳意涵飾演的受刑人與愛女「芸熙」之間的母女情誼令人動容。歌手魏如昀的父母在她2歲時離婚，她對生母印象不深，近日透露觀賞《陽光女子合唱團》片段，勾起內心滿滿感觸。

魏如昀過生日，對於離世的母親非常想念。（翻攝自臉書）魏如昀過生日，對於離世的母親非常想念。（翻攝自臉書）

魏如昀昨天發文稱，今年生日有個感動，很想感謝在人生中沒什麼記憶的母親，「聽家人說過很多她嫁給我爸和離開之後的事，也會回想起長大後遇見她，她跟我說的那些過往與對我們姐妹倆的想念。」透露母親懷孕期間生活困苦，常以泡麵果腹，導致她出生時黃疸嚴重，童年時也經常流鼻血。

最讓魏如昀印象最深刻的是，母親曾帶她前往住處，承諾無論搬到哪裡，都會為她與姊姊魏如萱準備房間。她提到，母親將房間布置成滿滿娃娃與粉色家飾，「因為她一直在等我們回到她身邊，很希望可以和我們一起生活。」

魏如昀感性發聲，曬出媽媽年輕時的美照。（翻攝自臉書）魏如昀感性發聲，曬出媽媽年輕時的美照。（翻攝自臉書）

魏如昀直到18歲才與母親重逢，母女相處僅3年，母親便在她21歲時離世。她坦言自己沒有勇氣見母親最後一面，但仍協助處理後事、陪伴對方走完人生最後一程。

前陣子魏如昀看了《陽光女子合唱團》，片中小女孩走向母親卻不知道她才是生母的那段，讓她哭得好慘，她說：「因為我想到也許小時候妳來學校看過我好多次，但我根本不知道妳是誰。現在我是個大人了，可以理解妳的感受，謝謝妳也辛苦妳了，現在的我，看到妳我會給妳一個很深的擁抱。」

昨天是魏如昀的42歲生日，她表示從未怨恨母親，更感性發文：「謝謝妳即使辛苦也把我生下來了，謝謝妳也許知道往後可能無法陪我長大，還是拚了命堅持把我帶來這個世界」、「謝謝媽媽把我生下來，祝我生日快樂，永遠快樂」，感動大票粉絲。

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