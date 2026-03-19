自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台灣文學之光！楊双子名字藏洋蔥 帶著亡妹「兩個人一起寫」

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視旗艦紀錄片《藝術很有事》最新一集聚焦金漫獎作家楊双子，鏡頭隨著她的腳步重返家鄉台中。

楊双子透過書寫《開動了！老台中》，以飲食切重新理解台中文化。麻薏湯對她而言「一點都不苦」，魩仔魚的鮮味加上地瓜的甘味，讓她回味無窮。（公視提供）楊双子透過書寫《開動了！老台中》，以飲食切重新理解台中文化。麻薏湯對她而言「一點都不苦」，魩仔魚的鮮味加上地瓜的甘味，讓她回味無窮。（公視提供）

1984年出生於彰化的楊双子，自14歲便展露寫作才華，18歲正式簽下小說合約，作品深耕台中的日常街廓與文化歷史。透過影像，觀眾將能一窺她筆下那座既寫實又充滿奇幻色彩、揉合了市場氣息與老屋記憶的「双子之城」。

楊若慈（圖右）與妹妹楊若暉（圖左） 兩人三腳相依為命。（楊双子（楊若慈）提供）楊若慈（圖右）與妹妹楊若暉（圖左） 兩人三腳相依為命。（楊双子（楊若慈）提供）

楊双子的筆名背後藏著一段動人的姐妹情深。本名楊若慈的她，與已故雙胞胎妹妹楊若暉共用「楊双子」作為創作代號，在妹妹離世後，她選擇獨自帶著這份共同的夢想繼續書寫。對她而言，寫作不僅是職業，更是與妹妹保持連結、共同探索世界的一種方式，讓這份雙胞胎的情感在文學風景中得以延續。

作家楊双子重返成長之地台中，回想成長的經歷，穿梭街角老屋到市場與小吃交織的城市日常。（公視提供）作家楊双子重返成長之地台中，回想成長的經歷，穿梭街角老屋到市場與小吃交織的城市日常。（公視提供）

近年楊双子在國際文壇大放異彩，與譯者金翎合作的《臺灣漫遊錄》英文版成績極為耀眼，不僅榮獲2024年美國國家圖書獎翻譯文學獎，更入圍了2026年國際布克獎長名單。這部紀錄片不僅記錄了她的創作初心與成長背景，更見證了台灣文學如何跨越語言隔閡，成功在國際舞台上發光發熱。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中