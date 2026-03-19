台灣文學之光！楊双子名字藏洋蔥 帶著亡妹「兩個人一起寫」

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視旗艦紀錄片《藝術很有事》最新一集聚焦金漫獎作家楊双子，鏡頭隨著她的腳步重返家鄉台中。

楊双子透過書寫《開動了！老台中》，以飲食切重新理解台中文化。麻薏湯對她而言「一點都不苦」，魩仔魚的鮮味加上地瓜的甘味，讓她回味無窮。（公視提供）

1984年出生於彰化的楊双子，自14歲便展露寫作才華，18歲正式簽下小說合約，作品深耕台中的日常街廓與文化歷史。透過影像，觀眾將能一窺她筆下那座既寫實又充滿奇幻色彩、揉合了市場氣息與老屋記憶的「双子之城」。

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楊若慈（圖右）與妹妹楊若暉（圖左） 兩人三腳相依為命。（楊双子（楊若慈）提供）

楊双子的筆名背後藏著一段動人的姐妹情深。本名楊若慈的她，與已故雙胞胎妹妹楊若暉共用「楊双子」作為創作代號，在妹妹離世後，她選擇獨自帶著這份共同的夢想繼續書寫。對她而言，寫作不僅是職業，更是與妹妹保持連結、共同探索世界的一種方式，讓這份雙胞胎的情感在文學風景中得以延續。

作家楊双子重返成長之地台中，回想成長的經歷，穿梭街角老屋到市場與小吃交織的城市日常。（公視提供）

近年楊双子在國際文壇大放異彩，與譯者金翎合作的《臺灣漫遊錄》英文版成績極為耀眼，不僅榮獲2024年美國國家圖書獎翻譯文學獎，更入圍了2026年國際布克獎長名單。這部紀錄片不僅記錄了她的創作初心與成長背景，更見證了台灣文學如何跨越語言隔閡，成功在國際舞台上發光發熱。

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