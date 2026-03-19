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娛樂 最新消息

潔美李寇蒂斯沒演「Dr.古蕾娃」 全球扼腕她親揭原因

〔記者王靖惟／台北報導〕萬眾矚目的第2季《航海王》真人版，其中「Dr.古蕾娃」一角則由女星凱蒂賽高飾演，但先前外傳普遍被看好接演古蕾娃醫生的人選，也是奧斯卡最佳女配角的潔美李寇蒂斯，此次卻未接演，令全球粉絲相當扼腕，潔美李寇蒂斯本人也透露婉拒的真正原因。

潔美李寇蒂斯曾表態要爭取《航海王》真人影集中Dr.古蕾娃的角色。（翻攝自IG）潔美李寇蒂斯曾表態要爭取《航海王》真人影集中Dr.古蕾娃的角色。（翻攝自IG）

喬巴的恩師「Dr.古蕾娃」（朵麗兒醫娘）由誰接演？先前外界相當看好由潔美李寇蒂斯出演該角色，因為無論外型、個性、以及過往經歷，潔美李寇蒂斯皆被視為不二人選，甚至連潔美李寇蒂斯本人都表示自己是航海王的忠實粉絲，她向導演劇組毛遂自薦想要演出《航海王》影集，並喊話「讓我成為Dr.古蕾娃！」，當時AMPTP（電影電視製片人聯盟）的罷工行動如火如荼展開，《航海王》真人影集的製作人麥特歐文斯竟親自留言回應「一旦我們獲得應有的（罷工結果），並重返工作崗位上，就讓我們來談談吧！」讓潔美李寇蒂斯獲得Dr.古蕾娃角色的機會大增。

潔美李寇蒂斯最終沒有出演「Dr.古蕾娃」一角。（法新社）潔美李寇蒂斯最終沒有出演「Dr.古蕾娃」一角。（法新社）

然而角色公布卻是由女星凱蒂賽高飾演，對此潔美李寇蒂斯本人表示「唯一問題」就在於拍攝地點與檔期撞期。由於《航海王》主場景在南非拍攝，當時她必須拍攝其他作品，無法長途移動配合，只能忍痛拒絕。潔美李寇蒂斯更明確表示「如果是在洛杉磯或更近的地方，我一定會演。」

潔美李寇蒂斯沒有失落，反而是「大方祝福」凱蒂賽高，甚至透漏自己與她是私下親近的朋友，並稱讚對方演得出色，她還自嘲表示凱蒂「用她自己的身體」就能完成角色詮釋，如果換成自己可能得靠假體輔助，並笑說「我做不到」。

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