BTS光化門開唱太狂！公司逼請假 上班族怒：不是我要休

BTS週六開唱。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團21日將在光化門回歸演出，近日傳出南韓企業圈竟出現一波「強制放假潮」。韓媒報導，根據光化門附近上班的員工爆料，有公司直接公告：「週五下午全員請半天假。」理由曝光後，部分上班族罵聲一片。

南韓市民團體「職場霸凌119」近期接到大量投訴，指出有公司要求員工統一請特休，甚至沒有協商空間；一名上班族無奈表示：「不是我想去看BTS，是公司直接叫我回家。」

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BTS週六開唱，已有南韓企業團體強制員工先行休假。（達志影像）

此舉也立刻引發法律爭議；專家指出，特休應由員工自行決定，公司不能因為「活動太大」就直接統一強制請假，否則恐違反勞基法。

更誇張的是，有些人甚至連「假都沒得請」，直接被通知當天不用上班，也不確定是否有薪水可領。

對此，勞工團體表示，如果是公司因素導致無法上班，理論上應該發放停工津貼，但實際情況恐怕沒那麼單純。尤其是小公司或接案族，保障更薄弱，「想爭取也不一定有用」。

事件曝光後，網上討論瞬間炸開。有人怒批：「這是演唱會還是城市戒嚴？」也有人苦笑：「第一次因為偶像被迫放假。」但也有粉絲開玩笑說：「至少不用請假去搶票了。」

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