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6月大轉運 芒種＋夏至雙重能量爆發 12星座運勢全解析

夏至這天是一年當中白天最長、晝夜最短的日子。（資料照，記者張忠義攝）夏至這天是一年當中白天最長、晝夜最短的日子。（資料照，記者張忠義攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著氣溫不斷飆高，很多人都直呼：「這個六月太熱了」。塔羅牌老師愛菲爾指出，不僅天氣熱，2026年上半年能量最濃烈的轉折月，正是六月。6月5日芒種節氣到來後，許多事必須真的動起來加快腳步，還在等待跟觀望的人，可要跟上；6月21日夏至會讓許多事情攀升至最光亮的巔峰，讓人有機會重新看見內心真正想要邁進的方向。

端午節是國曆6月最重要的節日之一，艾菲爾說，今年端午節前後，人際、家庭、情感互動都會變得格外明顯，有些關係會逐漸重新靠近，有些出現裂痕的則會進行修補。月底水星會在巨蟹座逆行，從6月29日到7月23日，很多人心中以為忘記的舊情緒會再度被勾起，很多過去的事情，讓人重新思考「安全感」相關問題。

除此之外，六月還會迎來罕見的水星、木星、金星，三行星連珠，為生活注入希望與轉機，只要主動開始調整節奏，就有機會找到幸運的入口。雖然六月是轉折月，但不代表會過得很輕鬆，相反地，這正是重新找到人生方向的重要月份。

請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔

芒種代表農事繁忙的時候開始了。（記者張忠義攝）芒種代表農事繁忙的時候開始了。（記者張忠義攝）

●白羊座

白羊座六月會感到生活節奏變得緊湊，有很多事情同時發生，讓人忙到不可開交，甚至沒時間好好整理自己的情緒。工作上有可能出現新挑戰，或者面臨突如其來的變動，讓你壓力山大。不過，就是在這種緊急時刻，最能讓人發揮出實力，把握住就會有好機會。

財運上白羊座會有點小偏財，可能是收到禮物，或有人主動幫助你，不過，值得注意的是「衝動型消費」也會變多，特別是因為情緒問題買了一堆沒用的東西回家。感情部分會出現新的轉變，單身的人準備好了嗎？你可能被一些個性非常鮮明的人吸引；已經有伴侶的人說話不要太直接，避免無意傷害了對方。

下半年開運金句：「你不用什麼都完美，願意前進的人，本來就已經很厲害了。」

●金牛座

六月對金牛座來說是重新整理生活秩序的一個月，拖延很久的事情該動起來了，不動也不行，因為老天爺會強迫你去面對這一切，尤其是金錢、家庭、未來規劃等方面。你會重新思考，工作運也會逐漸穩定，先前遇上的瓶頸就要過去，也有可能遇上支持你的貴人。

感情部分彷彿重新認識彼此，有些人發現對方其實非常重視你，也有些人意識到，情緒光靠壓抑，是不會解決問題。健康部分要注意睡眠問題及慢性疲勞。不要勉強自己，重視自己就是開啟幸運的鑰匙。

下半年開運金句：「別害怕改變，你正在離真正適合自己的生活越來越近。」

●雙子座

對雙子座來說，期待已久的璀璨時刻終於來臨，所有的事情都慢慢變得順利，人際關係也變好，可能成為人群中的焦點，無論工作、感情、友誼，都會有新的互動。事業上有機會學到新東西，適合展開新計畫、經營副業，重新打造個人形象。感情升溫，單身的人會碰到頻率相同的對象；有伴侶的人不要忽冷忽熱，這樣會讓對方失去安全感。月底時情緒會變得敏感，特別是關於家庭和金錢兩方面，有可能陷入焦慮。

下半年開運金句：「你的光，不需要被誰允許，勇敢發亮就對了。」

●巨蟹座

巨蟹座可以在六月對內心展開整理，把過去壓抑的情緒梳理明白，特別是和家庭、感情、昔日回憶相關的事情，對你來說變得非常深刻。你或許會聯繫一些老朋友、前任，也可能仔細想明白自己想要的關係究竟是什麼？工作方面看起來平穩，其實對你內心造成的壓力不小，讓你精疲力盡又不敢休息。感情上單身的人會遇上讓你安心的對象；有伴侶的人則會重新找回親密感。

巨蟹座不要再把委屈往肚子裡吞了，學會表達需求，才能讓關係更靠近。

下半年開運金句：「你值得被溫柔對待，不必總是自己硬撐。」

●獅子座

一股嶄新的能量在獅子座體內醞釀，很多沒有答案的事，開始有方向。事業運非常好，表現容易被看見，適合主動爭取資源。人際關係也很好，連帶著感情也露出曙光。新的桃花可能透過朋友介紹而認識，進而遇上懂得欣賞你的人。

多注意情緒問題，尤其是極端情緒，疲憊的時候會特別不耐煩。家庭與感情之間的平衡，是本月重要課題。

下半年開運金句：「當你願意相信自己，好運就會開始站在你這邊。」

●處女座

處女座要進入「重新調整人生節奏」階段。不要硬撐，只要重新安排優先順序，生活就會過得不一樣。工作雖然讓你覺得忙碌，不過細心的你總能完美收官，這讓很多人發現你的能力很強，更肯定你的實力。

財運上減少不必要支出，感情上避免想太多，單身的人因思緒太繁雜睡不好，有伴的人不要太挑剔。健康上要特別重視腸胃問題。六月有很多好事在等待處女座，放輕鬆，運勢自然就會順暢。

下半年開運金句：「不要低估自己的價值，你一直都比想像中更重要。」

●天秤座

天秤座該重新考慮「關係」。從某些人際互動會讓你看清，某些人只是表面上對你客氣，感情方面單身的人會強烈被吸引，但發展成關係又忽冷忽熱；有伴侶的人請重新建立信任感。

工作運勢轉強，會遇上貴人，財運有改善空間，隨著月底到來，聚會也會變多，小心吃喝玩樂會讓你透支。

下半年開運金句：「真正適合你的人與生活，不會讓你一直委屈自己。」

●天蠍座

天蠍座在六月迎來一段充滿轉變和覺醒，開始發現很多事已經不適合現在的你，工作有新方向，部分的人可能直接選擇轉職、副業、長期規劃。財運逐漸上升，同時也會有意想不到的支出。

進入感情的深度整理期，有些關係會突然靠近，選擇正式放下或者牢牢抓緊，就在一念之間。你的情緒敏感度變高，容易心浮氣躁，找到一個適合你的紓壓方式，會讓你的魅力提升。

下半年開運金句：「別害怕失去，有時候離開錯的人，才會迎來真正的幸福。」

●射手座

射手座突然渴望自由與新鮮感，不想照老規矩做事。工作方面會出現新的合作機會，有可能需要在短時間學會新技能，雖然很忙，但卻能讓射手座重新燃起熱情。桃花運佳，單身的人能透過旅行找到命中注定的人；有伴的人適合安排約會。

財運方面有機會增加收入，但花費也會變多，尤其容易為興趣與享樂買單。月底開始情緒波動明顯，容易突然想逃離壓力。這個月最重要的是：別只顧著往前沖，也要照顧自己的心。

下半年開運金句：「人生不是比快，而是一步一步活成自己喜歡的樣子。」

●摩羯座

壓力與成長並行的月份。很多責任開始集中到摩羯座身上，尤其工作與家庭之間容易出現兩邊拉扯的感覺。事業方面會有新的挑戰，但同時也帶來被看見的機會，某些努力終於開始得到回報。感情方面則需要更多耐心，容易因忙碌而忽略對方情緒；單身者則可能在熟人圈出現新的緣分。財運整體穩定，但不適合冒險投資。健康方面要注意肩頸與疲勞問題。你這個月最大的突破，是開始願意放下「一定要撐住」的執念。適度求助，不代表脆弱。

下半年開運金句：「你不需要一個人扛全世界，懂得依靠也是一種力量。」

●水瓶座

水瓶座進入新的思考階段。很多原本堅持的想法，會因為外界變化而慢慢調整。工作運勢有明顯提升，容易出現新的計畫、合作或學習機會，尤其適合接觸創意與網路相關領域。人際方面則特別熱鬧，朋友聚會、社交邀約增加，也容易因此認識新對象。感情上需要注意忽冷忽熱的態度，別讓對方猜不透你的心。財運方面有小偏財，但也容易因為一時衝動而亂花錢。這個月其實很適合重新培養興趣，當你開始讓生活變得有趣，運勢也會跟著變亮。

下半年開運金句：「別害怕與眾不同，你的獨特，本來就是最珍貴的魅力。」

●雙魚座

雙魚座情緒感受力特別強，很多平常忽略的小細節，都會變得格外深刻。感情方面容易出現浪漫氛圍，單身者有機會遇到讓自己心動的人；有伴的人則適合一起規劃未來，感情溫度會慢慢升高。不過情緒起伏也會變大，容易因一句話而想很多。工作方面開始出現新的壓力，尤其責任感變重，常常會不自覺替別人操心。財運則有慢慢回穩跡象，之前擔心的事情也逐漸找到解決方法。這個月最值得期待的，是你會重新感受到「被理解」的溫暖。當你願意相信自己，其實很多好運早就在路上。

下半年開運金句：「未來一定會有屬於你的光，只要你別先放棄自己。」

◎民俗說法僅供參考，不代表本報立場

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