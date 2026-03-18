女星拒當受氣包...素顏創業賣鴨蛋 「滿額折扣」奇招致勝

周也（右）在《你好1983》甜捏翟瀟聞（左）臉頰。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕周也主演愛奇藝穿越勵志劇《你好1983》，有別於80年代女性隱忍受氣的設定，她飾演的「夏曉蘭」在穿越後懟天懟地不憋屈的個性獲得觀眾大力讚賞，被封為「女性友好」劇。

翟瀟聞（左）在《你好1983》甜捏周也（右）臉頰。（愛奇藝國際站提供）

穿越勵志劇《你好1983》首集便以舌戰親戚、賣鴨蛋創業等橋段迅速抓住觀眾，並將滿額折扣、加贈好禮等現代商業思維自然融入劇情，令人看得解壓過癮。劇中親情線同樣令人動容，董璇飾演的母親劉芬與夏曉蘭從彼此陌生戒備，跟著女兒夏曉蘭學習做生意，勇敢對不善待自己跟女兒的丈夫喊出離婚，從懦弱到覺醒的轉變細膩動人，加上女主與舅舅一家的溫情互動，引發大批觀眾共鳴。

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周也在《你好1983》穿多套復古裝亮相。（愛奇藝國際站提供）

劇中全面復刻1980年代復古美學，周也素顏草根造型大幅突破以往形象，後續更有許多復刻80年代的時尚裝扮，美到令人目不轉睛，而角色的「倔強感」與霸氣又颯爽的形象，也讓她迅速在社群平台掀起熱議，不少粉絲直呼「這根本就是媽咪本咪」，紛紛以「媽咪」暱稱周也。對此，周也受訪時以爽朗笑聲回應：「確實，那就是媽咪那個年代嘛！」

周也在《你好1983》從現代高管穿越回1980年代。（愛奇藝國際站提供）

《你好1983》以女性開創事業為主軸，穿插清爽戀愛線，被觀眾形容為「特別清爽的一部劇」。翟瀟聞在劇中飾演男主，此前已憑話題劇《淮水竹亭》中的男二楊一嘆累積一定人氣，此番正式挑大樑備受期待。他飾演的京城公子「周誠」與周也飾演的「夏曉蘭」數度相處後漸生情愫，還對朋友放話：「她遲早成為你嫂子。」更被夏曉蘭追求目標的樣子打動，一同努力考大學，從翩翩公子蛻變為才華橫溢的精英律師，感情線無狗血套路，被觀眾評為「清爽不油膩」，外形溫柔卻為愛勇往直前的「小狗系純愛戰神」形象更讓CP熱度持續攀升。

翟瀟聞在《你好1983》飾演男主角「周誠」。（愛奇藝國際站提供）

《你好1983》是周也與翟瀟聞首次攜手合作。兩人採訪中被問到「周誠」跟「曉蘭」是富婆媽咪跟小狗男友的說法時，周也當場點頭贊同，翟瀟聞則立刻反駁「怎麼我就變小狗了」，不料周也補充說他長得跟翟瀟聞養的臘腸狗「虎子」挺像，兩人自然嬉鬧拌嘴，笑料十足。

翟瀟聞在《你好1983》飾演周也最堅強的後盾（愛奇藝國際站提供）

翟瀟聞在訪問也特別感謝周也在拍攝期間的照顧，直言周也可愛又好相處，察覺到他在片場緊張，周也總會主動活躍現場氣氛，讓他得以放鬆投入拍攝，言語間充滿真摯謝意。具年代質感和商業奮鬥精神的《你好1983》目前正於愛奇藝國際版熱播中。

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