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娛樂 最新消息

柯一正不滿車庫被擋飛踢砸車！友人曝私下面：憤怒歐吉桑

國內知名導演柯一正去年底因不滿住家車庫遭違停擋道，情緒失控持拒馬砸車。（資料照，記者王文麟攝）國內知名導演柯一正去年底因不滿住家車庫遭違停擋道，情緒失控持拒馬砸車。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國內知名導演柯一正去年底因不滿住家車庫遭違停擋道，情緒失控持拒馬砸車，甚至踩踏洩憤，警方事後調閱監視器，確認動手者正是他本人，依毀損罪函送法辦。台北地檢署近日偵結，認為相關畫面清楚記錄其毀損車輛過程，依涉犯毀損罪將他起訴。

對此，柯一正至今尚未出面回應，所屬的綠光劇團也暫時聯繫不上人。不過有熟識友人替他緩頰，形容他個性較為熱血直率，是典型「憤怒歐吉桑」，認為此事目前難以多作說明，只能交由司法裁決。

案發當時的監視器畫面也隨之曝光，畫面中可見柯一正因車輛無法進出情緒激動，不僅拿起金屬拒馬猛砸對方車門，甚至助跑後飛撲跳上引擎蓋反覆踩踏。車主隔日上午8時許前往取車時，發現愛車左側車門板金嚴重凹陷、佈滿刮痕，引擎蓋亦受損，隨即前往松山分局中崙派出所報案並提出毀損告訴。

柯一正為紙風車劇團與綠光劇團創辦人之一，長年活躍於影視與舞台劇領域。針對此次事件，綠光劇團表示仍未取得聯繫，並坦言柯一正向來行事隨性，有時連排練也未必現身，行蹤較難掌握。

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