自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不滿車庫遭擋 名導柯一正「助跑跳引擎蓋」踩踏畫面曝光

〔記者姚岳宏／台北報導〕國內知名導演柯一正去年底因不滿住家車庫遭違停擋道，憤而持拒馬砸車並踩踏洩憤，遭台北地檢署依毀損罪起訴，案發當時的監視器畫面今天曝光，清晰錄下柯一正因愛車無法進出而怒火中燒，不僅拿金屬拒馬猛砸對方車門，甚至還使出一段助跑，直接飛撲跳上該車引擎蓋猛烈踩踏。

柯一正跳上引擎蓋被清楚拍下。（記者姚岳宏翻攝）柯一正跳上引擎蓋被清楚拍下。（記者姚岳宏翻攝）

檢警調查，去年11月6日晚間九時許，柯一正發現住處北市松山區八德路三段車庫前，被一輛陌生車輛擋住去路，他拿起一旁印有禁止停車字樣的金屬拒馬，朝該車左側前後車門連續重擊，隨後更在車頭前退後幾步，猛力助跑躍上車輛引擎蓋踩踏洩憤。

車門有明顯刮痕。（記者姚岳宏翻攝）車門有明顯刮痕。（記者姚岳宏翻攝）

該名車主隔日上午八時許返回取車時，驚覺愛車左側車門板金嚴重凹陷且有多處刮痕，引擎蓋也受損，立刻前往松山分局中崙派出所報案並提出毀損告訴。警方獲報後調閱現場監視器畫面，確認動手砸車的嫌犯就是名導柯一正，隨即通知他到案說明，全案送交台北地檢署偵辦。

車門有明顯凹痕。（記者姚岳宏翻攝）車門有明顯凹痕。（記者姚岳宏翻攝）

車門有明顯凹痕。（記者姚岳宏翻攝）車門有明顯凹痕。（記者姚岳宏翻攝）

警方呼籲，民眾若遇停車糾紛應尋求合法管道請警方協助處理，切勿因一時衝動以暴力或激烈手段破壞他人財物，提醒若發現可疑或犯罪情形，可立即撥打110報案專線，共同維護社會治安。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中