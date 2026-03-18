不滿車庫遭擋 名導柯一正「助跑跳引擎蓋」踩踏畫面曝光

〔記者姚岳宏／台北報導〕國內知名導演柯一正去年底因不滿住家車庫遭違停擋道，憤而持拒馬砸車並踩踏洩憤，遭台北地檢署依毀損罪起訴，案發當時的監視器畫面今天曝光，清晰錄下柯一正因愛車無法進出而怒火中燒，不僅拿金屬拒馬猛砸對方車門，甚至還使出一段助跑，直接飛撲跳上該車引擎蓋猛烈踩踏。

柯一正跳上引擎蓋被清楚拍下。（記者姚岳宏翻攝）

檢警調查，去年11月6日晚間九時許，柯一正發現住處北市松山區八德路三段車庫前，被一輛陌生車輛擋住去路，他拿起一旁印有禁止停車字樣的金屬拒馬，朝該車左側前後車門連續重擊，隨後更在車頭前退後幾步，猛力助跑躍上車輛引擎蓋踩踏洩憤。

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車門有明顯刮痕。（記者姚岳宏翻攝）

該名車主隔日上午八時許返回取車時，驚覺愛車左側車門板金嚴重凹陷且有多處刮痕，引擎蓋也受損，立刻前往松山分局中崙派出所報案並提出毀損告訴。警方獲報後調閱現場監視器畫面，確認動手砸車的嫌犯就是名導柯一正，隨即通知他到案說明，全案送交台北地檢署偵辦。

車門有明顯凹痕。（記者姚岳宏翻攝）

車門有明顯凹痕。（記者姚岳宏翻攝）

警方呼籲，民眾若遇停車糾紛應尋求合法管道請警方協助處理，切勿因一時衝動以暴力或激烈手段破壞他人財物，提醒若發現可疑或犯罪情形，可立即撥打110報案專線，共同維護社會治安。

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