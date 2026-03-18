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體育壯男激似王力宏 謝大軍潰堤大哭原因曝光

謝大軍外型陽光。（翻攝IG）謝大軍外型陽光。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕25歲新人歌手謝大軍外型陽光帥氣，有著「小王力宏」的稱號，體育相關科系出身的他擁有精壯身材，學生時期便在網路累積人氣，並多次參加校園歌唱比賽奪得冠軍。談及正式推出音樂作品，他難掩激動表示：「一直很嚮往成為歌手，現在真的有機會發單曲，覺得夢想終於實現。」期許未來持續精進，在演藝圈發光發熱。

謝大軍推出新歌《三人之間》，以Z世代「只顧自己、不顧他人」的愛情觀為題，描繪情感關係中的矛盾與掙扎。他透過歌曲訴說，「感情世界的弱者」並非英雄，而是每個人在愛情裡的縮影。配合單曲發行，謝大軍也攜手萊爾富便利商店推出跨界合作，即日起為期一個月，只要走進門市，整點都能聽見他以溫暖聲線報時，並分享音樂與生活點滴，拉近與大眾的距離。

謝大軍推出新歌《三人之間》。（艾迪昇提供）謝大軍推出新歌《三人之間》。（艾迪昇提供）

談到與艾迪昇傳播的合作契機，總經理林志遠透露，約4年前雙方在拍攝MV時初識，沒想到數年後於表演訓練班再度相遇，促成這段緣分，「公司看中他具備創作、吉他與歌唱實力，因此決定為他打造出道單曲。」

為詮釋《三人之間》，謝大軍坦言投入大量個人情感，他說：「這首歌講的是三個人的故事，不被愛的那個，往往莫名成為第三者。」他形容這是一首充滿遺憾與悲傷的作品，錄音過程中不斷回溯過往，將曾經歷的背叛與失戀等情緒注入歌聲之中。

回憶錄製過程，他透露首日因感冒導致喉嚨嚴重發炎，「雖然還是撐住完成錄音，但覺得表現不夠理想」，錄完立刻就醫治療。經過打針與服藥後，隔天狀態明顯改善，最終順利完成錄製。更令人動容的是，當歌曲完成後在錄音室播放，他竟情緒潰堤大哭，「才聽到前奏就被觸動，自己的聲音一出來立刻淚崩，幾乎是哭著把整首歌聽完。」

首次發片，謝大軍坦言既期待又緊張，「不是擔心成績，而是怕自己沒有表現好。」他自認容易給自己壓力，儘管身邊親友與公司不斷給予支持，仍難免多想。但也正因如此，他更加期待將這首作品分享給大眾。他也透露，音樂是自己最真實的出口，「我不太擅長把內心說出來，但音樂能幫我抒發情緒，有時候一段旋律，就像當下的自己。」

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