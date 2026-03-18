蕭淑慎丈夫梁軒安勒頸掌摑、性侵簽約藝人 重判4年10月

〔記者張文川／台北報導〕藝人蕭淑慎的老公、廣告行銷公司老闆梁軒安，被控於3年前利用公司辦宣傳活動的機會，在民宿莊園房間內性侵一名簽約女藝人，被害人反抗還是被他掐勒脖子、呼巴掌強行性侵，梁男矢口否認犯案，稱是合意性交沒有強迫；但士林地院法官查出他事後刪除被害人傳Line質問他的訊息，認定他犯後態度惡劣，依強制性交罪重判4年10月徒刑，判決中並特地建請二審，若梁男未見真心悔悟、未取得原諒，不宜僅憑上訴改口認罪即輕易改為輕判。可上訴。

藝人蕭淑慎的老公梁軒安，被控於民宿莊園房間內性侵一名簽約女藝人，判處4年10個月。（梁軒安提供）

士院判決指出，34歲梁軒安，8年前與大他15歲的藝人蕭淑慎結婚，婚後經營某廣告行銷公司擔任負責人，2023年11月帶著被害人至新北貢寮區的某民宿莊園參加宣傳活動，竟於當晚至隔日上午7時前，在民宿某間房間內，以徒手掐勒頸部、掌摑等方式，對她施以強暴、違反意願硬上。被害人事後報案。

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梁男矢口否認強制性交，辯稱他當時與被害人是交往關係，過程中並未違反意願；律師說案發當天她表現得很開心，不僅與梁男同房，隔天又與他正常出遊、互動，不符遭強暴後的心理、情緒反應。

被害女子指控，當天他和老闆、同事共7、8人去參加這場活動，席間用餐飲酒，但還沒安排各自房間，酒過三巡後，一名女同事來向她求救，想要和她住同房，場面有些混亂，後來她和梁軒安在停車場討論分配房間的事，梁男就對她毛手毛腳，被她當場制止，有證人可作證。

隨後梁男就藉故帶她去看燈籠區的某間房間，一進房就將她推倒在床、脫她衣服，她不願意，頻問「為什麼在這？為什麼要這樣？不要！」，梁男仍不罷手，掐她脖子、毆打她的臉頰逼她就範，強行性侵。

合議庭認為被害人指證歷歷，控詞前後一致，陳述時屢屢哽咽、哭泣、強作鎮定等情緒反應，當屬親身經歷，且案發前與梁男沒有怨隙，排除虛偽造假構陷的可能。

有現場證人指出，案發後的傍晚看見被害人頸部明顯瘀青，問她發生何事也支支吾吾哭泣，不願多說；另一名前員工證稱，被害人曾當面告訴他遭梁性侵，敘述時情緒不太穩定，與平常不一樣、有哭也很生氣；另一友人說被害人曾在電話中向她陳述遭性侵過程，雖不是很清楚全程細節，但她語氣沮喪、低落、不穩定，說至傷心處有哭泣，聽得出她不是自願發生關係。

物證方面，被害人事後有傳LINE責問梁男，「那天你打我巴掌或者射在我子宮裡面，你打我掐我、我都不再去想會追究了」、「那次你射進來」、「你掐我有嚴重惡化我的ptsd」，法官調查梁男事後將這些訊息刪除，經將手機送刑事局數位採證還原重建，解析出梁男當時不是已讀後沉默不回，就是回以無關的照片，閃爍其詞不正面回應。

法官佐以被害人的精神科就醫情況，認定梁軒安有罪，以暴力方式對轄下員工悍然強行性侵，為逞性慾而全然不知尊重他人性自主決定權，掐頸的犯罪手段具有相當危險性，惡性高於其他非脅迫手法，使被害人深陷情緒泥淖，犯後不思悔過和彌補，徒然於法庭逞矯飾之能事，迄今未取得被害人諒解，還勾串指示另一證人迴護自己，鋪陳是交往關係、當日舉止親密，犯後態度惡劣，審酌他已婚育有1女，現與妻女和岳父同住等，量處4年10月徒刑。

判決最後還強調，若梁男上訴後未取得被害人諒解，或盡力嘗試爭取諒解，實不宜僅憑他改口承認犯行即貿然從輕改判，以樹法紀、正視聽，避免向社會大眾傳達性侵後可於一審推諉卸責，待一審判有罪後，再於二審時坦承，仍可博取輕判的錯誤觀念，致心存僥倖者競相效尤。

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