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男星舉家移居台東近況曝光！為愛女「開卡車載牛糞」

張翰（右）與童星王宥謙主演《擱淺》，以細膩視角刻劃土地與親情的羈絆。（公視提供）張翰（右）與童星王宥謙主演《擱淺》，以細膩視角刻劃土地與親情的羈絆。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張翰、童星王宥謙主演公視學生劇展《擱淺》，這齣短片由世新大學廣電所李智道編、導，他還與父親種出一整片稻田作為拍攝主景。張翰片中飾演遭逢逆境的父親「萬國」，渾然天成的農夫氣息與眼神，是全片的靈魂。近年舉家移居台東的張翰分享：「我也開貨車去載過牛糞、稻草到學校做堆肥，這是女兒學校農耕課裡很重要的一個課程，在這過程讓我及女兒更懂得去珍惜食物。」

《擱淺》講述一位面臨農作與時代淘汰危機的傳統農人「萬國」，面臨與青春期兒子代溝，與自身生計與尊嚴間掙扎的感人故事。導演李智道透露，創作發想源自對父親堅持有機種植的不解，但在田調與劇本產出過程，他逐漸體會到父親沉默背後那份「無聲卻厚重的愛」。

張翰的田園生活令他深刻理解「農民面對天災、缺水與蟲害時的心血白費與無奈」，這份體悟也為這個農民父親角色增添了無聲卻厚重的力量。

張翰在《擱淺》一場開車抽菸戲令導演李智道有感、動容。（公視提供）張翰在《擱淺》一場開車抽菸戲令導演李智道有感、動容。（公視提供）

李智道作品著墨於「父子代溝」，而張翰也深有共鳴，他認為這是許多現代家庭的縮影，「父母常將自己沒有的或是想要的人生投射在孩子身上」，因此自己很在意與孩子的溝通「這是很好也是很必要的，互相理解對方的立場，其實都蠻重要的」。

首度與演出經驗豐富的張翰合作，李智道讚嘆其舉重若輕的演技，甚至形容溝通後張翰給出的演出反饋「很像在變魔術」。他提及片尾一場張翰邊抽菸邊開車的戲，縱然沒台詞，仍精準傳遞出父親的沉重壓力與滿滿情緒。導演李智道透過攝影監視器看著「那個充滿疲憊、被命運困住的眼神」，回想起自己父親「早出晚歸，開車回家的夜裡，是不是也同樣表情」，一度為之動容。

為了拍這部片，李智道也找來自己父親幫忙，父子倆一同在雲林鄉間找地，從零開始一起親手種水稻、抓蝌蚪、搭建片中工寮；意外地藉這部短片修補原本尷尬的父子關係，他感性表示「片子可以再拍，可是爸爸會一歲一歲地老」。殺青後，李智道曾想出錢，將父親借他拍片卻被噴滿紅漆的發財車重新鈑烤，卻被父親一口回絕說「這個痕跡代表我兒子拍過這部片」，李智道感性地說「現在我們可以一起喝酒，這是我覺得最珍貴的收穫」。

張翰在《擱淺》中開著被噴滿紅漆的發財車到處跑。（公視提供）張翰在《擱淺》中開著被噴滿紅漆的發財車到處跑。（公視提供）

有趣的是，李智道父親除身兼「萬能場景組」，更客串演出「萬國」雇主。一場萬國打臨時工卻搞砸被塞兩百塊打發走的橋段，便出自導演父親的點子。這場張翰口中「傷害性不大，但侮辱性極強」的戲，也讓觀者對片中農民父親的卑微與無奈，產生深刻的同理與共鳴。

本週日（5/24）晚間10時、10時30分，公視學生劇展分別首播《擱淺》，以及世新廣電所陳柏翰揉合童年記憶與對家人思念創作、編導作品《呼叫休士頓》；播出後同步上架公視+平台。

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